TOURISME PRÉVISION : Croissance de 5,1% des arrivées en 2017

Maurice pourrait accueillir cette année environ 1 340 000 touristes, ce qui représenterait une progression de 5,1% par rapport aux arrivées enregistrées en 2016 (1 275 227). C'est ce qu'indique Statistics Mauritius dans un rapport rendu public ce matin et dans lequel ce dernier fait le bilan de la performance du secteur touristique pour l'année écoulée.

Statistics Mauritius a procédé à une révision à la hausse de son estimation du nombre de visiteurs attendus en 2017. Se basant sur les dernières données disponibles et des informations provenant des opérateurs de l'industrie, Statistics Mauritius a estimé que les arrivées cette année s'élèveraient à 1 340 000, au lieu de 1 320 000 comme annoncé précédemment, soit une croissance de 5,1%. Pour ce qui est des revenus, se référant aux prévisions de la Banque de Maurice (BoM), un montant de Rs 58 milliards est anticipé pour 2017, soit Rs 1 milliard de moins que celui prévu initialement. Malgré tout, une augmentation de 3,8% par rapport au montant enregistré en 2016 (Rs 55,9 milliards) est annoncée.

Dans sa revue de la performance du secteur touristique en 2016, Statistics Mauritius rapporte une progression de 10,8% des arrivées à 1 275 227. Le nombre de nuitées passées par ces touristes s'est élevé à 13,1 millions, soit une hausse de 8,9%, comparativement à 2015. Les revenus se sont accrus de 11,3% pour atteindre Rs 55,9 milliards, soit un montant de Rs 43 809 par touriste, contre Rs 43 597 en 2015. La France, premier marché émetteur de touristes pour Maurice, a affiché une croissance de 6,9% avec un total d'environ 270 000 arrivées. En termes de nombre absolu, c'est l'Allemagne qui a réalisé la meilleure performance avec 28 524 arrivées (+37,9%) en plus alors que la Turquie, elle, a enregistré une croissance de 247,2% (+2 482 visiteurs) dans le sillage de l'introduction de vols directs de Turkish Airlines. Pour ce qui est des marchés émergents, l'Inde a réalisé une progression de 14,6% alors que la Chine a été en repli de 11,4%.

« It is observed that during 2016, a high proportion of tourists arrivées mainly by direct flights from their own country of residence except for Russian Federation, where there were no direct connections », relève Statistics Mauritius dans son rapport. On fait aussi ressortir qu'environ 50% des touristes venant de la Suisse, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont voyagé par vols directs, le reste utilisant en grande partie les Émirats Arabes Unis pour le transit.

S'agissant du groupe d'âge des touristes, Statistics Mauritius observe que 179 468 visiteurs (14,1% du total) étaient âgés de 60 ans ou plus. Il faut signaler que près de 50% des touristes (629 914) ayant visité notre île en 2016 appartiennent au groupe d'âge de 25 à 49 ans. Les données officielles indiquent par ailleurs que sur le total des 1 275 227 visiteurs, 28 365 sont venus par voie maritime.

Statistics Mauritius relève également qu'il y avait, fin décembre 2016, 111 établissements hôteliers en opération sur un total de 113 enregistrés (deux hôtels étaient fermés temporairement en raison de travaux de rénovation). Les établissements qui étaient opérationnels comptaient un total de 13 547 chambres et de 29 139 lits. Le taux d'occupation des chambres pour l'ensemble des hôtels en opération a atteint 73% en 2016, contre 70% en 2015. Quant au taux d'occupation des lits, il est passé de 63% à 65%. Le séjour moyen des touristes a légèrement diminué, passant de 10,6 nuitées en 2015 à 10,4 nuitées en 2016. Par ailleurs, le nombre de touristes ayant fait le déplacement pour affaires à Maurice s'est élevé à 44 133 en 2016, contre 42 028 en 2015. Ceux qui ont voyagé pour assister à des conférences étaient au nombre de 6 264, par rapport à 6 310 en 2015.