TOURISME : Progression de 10,8% en 2016 avec 1 275 227 arrivées

Les arrivées touristiques en 2016 ont augmenté de 10,8% par rapport à 2015, Maurice ayant accueilli 1 275 227 visiteurs. C’est ce que révèlent les derniers chiffres publiés ce matin par Statistics Mauritius. La France, selon l'organisme, s’est confortablement maintenue à la première place avec 271 963 touristes, soit 21,3% du total, précédant La Réunion (146 203, 11,5%) et le Royaume-Uni (141 904, 11,1%). Cependant, les parts de ces trois marchés ont diminué comparativement à 2015. Les marchés allemand, indien et espagnol, en revanche, sont en hausse, alors que la Chine, avec 79 374 visiteurs (6,2%), chute de la 5e à la 7e place.

Maurice a accueilli l’année dernière quelque 124 000 touristes de plus qu’en 2015, affichant une progression de 10,8%. À l’exception de la Chine (-11,4%), tous les grands marchés émetteurs ont été en croissance, certains à des taux élevés, tels l’Allemagne (+37,9% à 103 761), le Royaume-Uni (+9,4% à 141 904) et l’Inde (+ 14,6% à 82 670). Avec 271 963 arrivées, la France a affiché une progression de 6,9% alors que le deuxième marché, La Réunion, a tout juste réussi à préserver un taux positif (+1,6% avec 146 203 visiteurs). Du côté de l’Afrique du Sud également, on a noté un taux favorable, mais faible (+2,8% à 104 834).

En termes de parts de marché, les dix premiers au classement sont dans l’ordre : la France, La Réunion, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Inde, la Chine, la Suisse, l'Italie et l'Australie. Il n’y a pas eu de bouleversement au niveau des quatre premiers du classement. Par contre, l’Allemagne et l’Inde ont, contrairement à 2015, fait mieux que la Chine. On observe par ailleurs la remontée de l’Autriche (de la 14e à la 11e place) avec 18 559 touristes. L’Espagne, pour sa part, grimpe de la 16e à la 13e position avec 15 304 arrivées alors que la Pologne fait un bond (de la 23e à la 16e) grâce à une augmentation sensible, soit de 5 330 en 2015 à 10 126 en 2016, du nombre de touristes.

Selon Statistics Mauritius, c’est la Turquie qui a affiché la plus forte hausse de 2016, soit 247,2% avec un total de 3 486 visiteurs. Les autres grosses performances de l’année ont été réalisées par le Portugal (+90,9% à 4 222), la Norvège (+90% à 10 126), la Bulgarie (+89,5% à 1 707), le Japon (+87,6% à 2 655), la Lituanie (+84,6% à 792) et la Malaisie (+81% à 4 628).

Pour le mois de décembre 2016, une croissance à deux chiffres (+11,6%) des arrivées touristiques a été notée, le nombre de visiteurs se situant à 148 134. Tous les principaux marchés ont été en hausse sauf celui de la Chine, qui s’est replié de 27,1% avec 3 528 arrivées. Selon une estimation de Statistics Mauritius, le séjour moyen d’un touriste en 2016 a été de 10,4 nuitées (chiffre calculé à partir des registres de départ des visiteurs compilés par le Passport and Immigration Office). En 2015, le séjour moyen était de 10,6 nuitées. Par ailleurs, sur les 1 275 227 touristes qui ont visité le pays l’année dernière, 28 365 sont arrivés par voie maritime.