TOURISME : Progression de 5% des arrivées en janvier

Une croissance de 5% des arrivées touristiques a été enregistrée en janvier, mois également marqué par un renversement de tendance du côté du marché chinois, qui a affiché une forte hausse de 52,3% alors que le marché sud-africain, lui, a essuyé un revers, reculant de 25,2%. C'est ce qu'indique le dernier relevé publié ce matin par Statistics Mauritius sur la performance touristique du pays pour le premier mois de l'année.

Maurice a accueilli 124 362 visiteurs le mois dernier, contre 118 426 en janvier 2016. Cette progression est essentiellement attribuable à la bonne tenue des marchés asiatiques, en particulier celui de Chine, et européens, où le Royaume-Uni s'est démarqué avec un taux de croissance de 16,7%. Premier marché européen et également plus gros pourvoyeur de touristes, la France a subi un léger repli de 2,2% avec au toural 26 687 visiteurs, contre 27 280 en janvier 2016. Ce recul a été largement compensé par la bonne performance du Royaume-Uni. Le nombre de touristes en provenance de ce pays est en effet passé de 7 536 à 8 791 visiteurs, soit une augmentation de 16,7%. En troisième position au niveau européen, on retrouve l'Allemagne, avec 8 664 touristes (+9,2%).

Une reprise a été constatée du côté du marché italien (+8,2%, à 3 989) alors que le marché suédois, lui, continue à faire bonne figure (+15,3%, à 3 142). Cependant, la performance du marché polonais mérite d'être citée, 2 389 (+79%) des visiteurs étant venus de ce pays. Au final, l'Europe a réalisé une croissance de 5,1%, avec un total de 70 434 touristes.

Du côté de l'Asie, c'est la performance de la Chine qui retient l'attention. Selon Statistics Mauritius, 18 239 touristes sont venus d'Asie en janvier, contre 14 629 pour le mois correspondant de l'année précédente, soit une hausse de 24,7%. La Chine, avec 9 928 touristes (+52,3%), a représenté un peu plus de la moitié du nombre total de visiteurs d'Asie, précédant l'Inde (-4,9%, à 5 136). La Malaisie (436 touristes) a enregistré une croissance de 263,3%, occupant la quatrième place au niveau du continent derrière la Corée du Sud (+21,3%, à 462).

Dans la région, la contre-performance de l'Afrique du Sud (-25,2%, à 6 522) est à souligner alors que le premier marché région, La Réunion, a pu maintenir une très légère hausse (+1,2%, à 22 417). Le continent africain a été source de 31 580 touristes, soit une baisse de 5,8% comparativement au niveau atteint en janvier 2016 (33 518). Madagascar est loin derrière les deux marchés précités mais a affiché une hausse de 8,9% (918 touristes). Par ailleurs, du côté de l'Océanie et de l'Amérique, on observe une augmentation de 5,7% et 48,1% respectivement dans les arrivées en provenance d'Australie (1 567) et des Etats-Unis (797).

Pour ce qui est du classement des marchés, on observe que la France, avec une part de 21,5%, a conservé sa première place devant La Réunion (18%). La Chine (8%) a grimpé de la 6e à la 3e place, occupée auparavant par l'Afrique du Sud qui, avec une part de 5,2%, est tombée à la 6e place derrière le Royaume-Uni (7,1%) et l'Allemagne (7%).

DISTINCTION : Les hôtels Sun Resorts récompensés par TripAdvisor

Les hôtels du groupe Sun Resorts ont décroché le certificat d'excellence 2016 de TripAdvisor, organisation internationale spécialisée dans les conseils aux voyageurs. Le certificat d'excellence de TripAdvisor a été lancé en 2010 pour honorer les établissements hôteliers qui offrent un service de qualité sur la durée. Cette distinction est offerte aux établissements ayant obtenu des avis très favorables des voyageurs sur TripAdvisor, et ce de manière constante pendant toute l'année. « Nous sommes très heureux et fiers que tous les hôtels de Sun aient obtenu cette récompense puisqu'elle est décernée par les clients. C'est une reconnaissance très importante, qui vient du plus grand site de voyages au monde. Elle équivaut à une promotion internationale et garantit une qualité de services pour ceux qui choisissent nos hôteliers. Je tiens à remercier et féliciter toutes les équipes qui ont contribué à cette reconnaissance », a déclaré David Anderson, Chief Executive Officer de Sun Resorts.

La direction de Sun Resorts indique que ses hôtels (La Pirogue et Sugar Beach sur la côte ouest et Long Beach et Ambre Resort sur la côte est) se sont distingués, de même que le Kanuhura aux Maldives, qui vient de rouvrir ses portes après d'importants travaux de rénovation. On rapporte par ailleurs que l'Île aux Cerfs et son golf ont été aussi récompensés par TripAdvisor.

Sun Resorts rappelle que l'Île aux Cerfs Golf Club a été classée en première position dans le Top 20 des meilleurs golfs du monde par le magazine Golf World en 2016. Quant à l'hôtel La Pirogue, il s'est vu décerner le « TUI Top Quality Award 2017 ».