TOURISME : Quelque 80 tour-opérateurs chinois en visite à Maurice

La MTPA, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a convié 80 tour-opérateurs chinois à venir au pays pour une semaine afin de promouvoir la destination de Maurice en Chine. Dans cette optique, un dîner de gala a été organisé à l’Aventure du Sucre, à Beau-Plan, en présence d’Anil Gayan, ministre du Tourisme.

« Cet événement est très important pour nous car c’est un moyen de promouvoir Maurice comme une destination qui propose de nombreuses activités en dehors de la plage. Il est aussi important pour nous de miser sur le tourisme asiatique car c’est un marché qui nous propose de nombreuses possibilités », a expliqué le ministre du Tourisme, Anil Gayan, lors du dîner de gala hier à l’Aventure du Sucre, à Beau-Plan, dans le cadre de la promotion de Maurice en Chine. Et d’ajouter : « Cette année, nous avons pour objectif d’augmenter le nombre de touristes par 10% par rapport à l’an dernier. » Lors du dîner, les tour-opérateurs chinois ainsi que des journalistes ont eu l’occasion d’assister à quelques spectacles de danse démontrant les différentes cultures de l’île.

Au pays pendant une semaine, ces invités chinois ont déjà pu visiter l’île et faire différentes activités. Un des tour-opérateurs, interrogé par Le Mauricien, dira que Maurice « a du potentiel » pour attirer des touristes chinois. « Nous avons depuis quelques années beaucoup de retraités chinois qui souhaitent voyager et Maurice est une destination idéale pour eux, d’où notre intérêt, à notre retour, de promouvoir cette destination auprès de ces voyageurs. » Il poursuit : « Ce qui aiderait à faire venir les touristes chinois à Maurice, c’est la logistique au niveau des routes. Ici, on se perd très facilement par le manque d’indications. Il y a très peu de panneaux de signalisation et, même s’il y en a, on ne comprend pas ce qui est écrit. Il faudra y mettre des traductions. » Du côté de la MTPA, son directeur, Kevin Ramkalaon, se dit très « confiant » quant à la progression du tourisme chinois à Maurice. Le marché chinois, dit-il, « étant le plus important du monde », il se doit d’être étudié afin de répondre au mieux à la demande d’un touriste chinois. « C’est deux dernières années, nous avons reçu entre 80 000 et 90 000 touristes chinois. Nous nous attendions à une hausse, mais nous avons eu une légère baisse, d’où notre intérêt à revitaliser ce marché », a-t-il indiqué, avant d’ajouter : « Si nous avons invité ces opérateurs sur notre île, c’est que nous avons pris conscience que les Chinois ne connaissaient pas suffisamment notre destination ou ont tendance à la confondre avec d’autres îles. Nous voulons leur montrer les nombreuses activités que Maurice propose contrairement aux autres îles qui l’entourent. » Il a également fait part d’une collaboration avec une compagnie de télécommunication en vue de créer des cartes Sim spéciales pour les Chinois afin que, dès leur arrivée, ces derniers puissent avoir accès à l’Internet.