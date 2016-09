TOURISME : Rentrée 2016, nouvelle campagne en France

En vue de faire découvrir ou redécouvrir Maurice comme une destination nature, culture et famille, la MTPA (Mauritius Tourism Promotion Authority) et Air Mauritius lancent une campagne de communication à l'occasion de la rentrée 2016 et du salon IFTM Top Resa qui se tient du 20 au 23 septembre.

Du 15 septembre au 6 octobre, les téléspectateurs de la chaîne LCI découvriront l'île Maurice via plus de 330 spots promotionnels de 20 secondes. Les téléspectateurs de Canal+ pourront, eux aussi, découvrir les charmes de Maurice avec plus de 150 spots de 20 secondes avec présence dans la matinale, la tranche du midi et le soir sur Cnews.

Cette campagne TV s'accompagne d'un dispositif radio sur France Inter avec la diffusion de 28 spots de 20 secondes lors des pics d'audience le matin et le soir du 19 au 25 septembre 2016.

Une vaste campagne d'affichage sera également déployée lors du salon Top Resa avec un affichage grandeur nature sur les bâches d'entrée, un affichage avec huit panneaux sur le travelator et une pleine page intérieure dans le catalogue officiel du salon. Le tramway T2 desservant la Porte de Versailles sera aussi aux couleurs de l'île avec un total de 12 stickers sur deux rames de tramway du 17 au 23 septembre 2016.



LUX* Resorts & Hotels

Les profits augmentent de 14%

La stratégie de LUX* Resorts & Hotels semble porter ses fruits. Pour son année financière se terminant au 30 juin de cette année, le groupe hôtelier a révélé des profits de Rs 419 millions, soit une hausse de 14% par rapport à la même période de 2015. Le revenu total pour l'année s'élève pour sa part à Rs 5,2 milliards, représentant une augmentation de 11% contrairement à 2015. Le taux d'occupation a aussi connu une augmentation de 8% en un an.

LUX* Resorts & Hotels espère maintenir sa bonne performance au second trimestre grâce à LUX* South Ari Atoll, qui sera totalement opérationnel à partir du mois de septembre. Cet hôtel aux Maldives a rénové 25% en 2015. Le EBITDA (Earnings before Interest Tax Depreciation and Amortization) du groupe s'élève à Rs 1,12 Md, soit une amélioration de 7% par rapport à 2015.

« Malgré une situation globale qui demeure incertaine, notamment suite au Brexit, nous sommes confiants que notre stratégie d'expansion internationale, grâce à notre extraordinaire équipe, nous permettra d'assurer le développement à long terme de LUX* Resorts & Hotels », note Arnaud Lagesse, président du conseil d'administration.

Le projet de vente du Tamassa Resort a été annoncé par le groupe. Avec le contrat de gestion de cet hôtel, plus de la moitié des chambres du groupe se retrouveront sous ce modèle d'ici mi-2017. « Notre modèle d'entreprise, qui porte sur la gestion des hôtels plutôt que sur la propriété, nous permettra de consolider notre assise financière et de continuer notre processus de croissance. Nous sommes confiants que notre stratégie d'expansion à l'étranger, notamment à travers de nouveaux contrats de gestion au Moyen-Orient et en Asie, garantira la pérennité du groupe à long terme », soutient Paul Jones, CEO de ce groupe hôtelier.



Les recettes provenant de la vente des murs du Tamassa Resort seront investies dans le projet de création d'un établissement 5 étoiles à Grand-Baie, où se trouve actuellement le Merville Beach Hotel.