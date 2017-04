TOURISME: Réussir la saison hivernale à travers Maurice 365

Maurice est une destination “all-year round.” Quelles que soient les activités choisies, les touristes ne sont pas décus. Même en hiver, le climat de l’île reste agréable et l’ambiance y est aussi toujours chaleureuse. C’est le message véhiculé par la MTPA dans les différents marchés en vue d’attirer davantage de touristes à Maurice durant la saison hivernale, connue anciennement pour être une low season, mais qui, depuis le lancement de la campagne Maurice 365, a connu un boost avec une croissance de 9,2% en 2016.

Presse, cinéma, billboards, radios, online, pop-ups: un budget de plus de Rs 15M a été déboursé par la MTPA pour faire de cette campagne – comprenant une offre de 30% de discount auprès des prestataires de services à Maurice pour les touristes – dont bénéficient également les Mauriciens, un succès.

L’année dernière, de mai à septembre, Maurice a enregistré 38 900 d’arrivées touristiques additionnelles. Un succès grâce à la campagne Maurice 365, selon la MTPA qui ne lésine pas sur les moyens, cette année, pour la 2e édition. “Cela, tenant compte qu’en dehors de nos compétiteurs traditionnels, Maurice compte d’autres compétiteurs émanant du bassin méditerranéen, dont Nice ou Cannes par exemple, durant cette période”, dit le directeur de la MTPA, Kevin Ramkelaon. D’où la mise en place d’une stratégie de communication pour attirer davantage de touristes français, britanniques, suisses, allemands, réunionnais, chinois à Maurice où ils peuvent, outre de jouir de la plage et d’activités spécifiques accessibles tout le long de l’année, profiter d’autres activités, telle la voile, durant l’hiver, période propice aux sports de glisse et de vent.

Dans le sillage, une centaine d’offres – visibles sur le site maurice365.mu, avec des discounts allant jusqu’à 30% – seront mises à la portée des touristes et des Mauriciens qui pourront, entre autres, profiter des visites à l’aquarium de Maurice et au Casela, des sorties en catamaran, de la Vallée des Couleurs, du submarine, de La Vanille Crocodile Park, de la nage avec les dauphins “Ce ne sont pas les 30% de discount qui attirent les touristes, mais voir la panoplie d’activités qu’ils peuvent faire dans un pays en hiver mais où la température est agréable”, dit le directeur de la MTPA. Cette collaboration des opérateurs du secteur est précieuse, précise-t-il, indiquant qu’avec les offres, c’est une visibilité gratuite pour les participants et une promotion assurée de la destination Maurice. Pour cette édition, la MTPA s’attend à 40 000 touristes entre mai à septembre. Ce qui équivaudra à quelque Rs1,6 milliards en plus dans nos revenus.