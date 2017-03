TOURISME—SALON DE BERLIN: Deux récompenses pour Maurice

Deux récompenses en poche, des rencontres fructueuses avec d’importants acteurs internationaux du secteur touristique, l’édition 2017 de L’International Tourismus-Börse (ITB) a bien démarré pour la cinquantaine de délégués mauriciens qui a fait le déplacement jusqu’à Berlin. Pour le ministre du Tourisme, Anil Gayan, Maurice est appréciée des Allemands pour sa réputation d’être une destination très sure et pour ses nombreuses attractions touristiques.

L’International Tourismus-Börse (ITB) 2017 de Berlin a démarré sur de bonnes notes pour la délégation de Maurice. En plus des nombreux contacts commerciaux et médiatiques avec des tour-opérateurs clés, des acteurs du tourisme, la destination a été récompensée de l’Award L’île avec les plus beaux hôtels de l’océan Indien par JT Touristik et a reçu le prix de La meilleure destination 2016 du magazine de luxe Luxus Insider. « Les articles de Luxus Insider sur l’île Maurice ont été ceux avec le taux d’engagement le plus élevé tout au long de l’année dernière. L’île Maurice est particulièrement connue pour son service de qualité et son hospitalité sur le marché allemand ».

Des rencontres fructueuses avec d’importants acteurs internationaux du tourisme, notamment les membres du conseil d’administration et le Directeur Général de TUI, le Chief Commercial Officer d’Emirates et les plus importants tour-opérateurs allemands, ont aussi eu lieu durant la première journée à Berlin. Il y a aussi eu des entretiens de haut niveau du ministre du Tourisme, Anil Gayan, avec les magazines de référence sur les voyages et plusieurs magazines de luxe, de golf et de lifestyle. Le ministre a souligné que « Maurice est une destination attrayante pour les touristes allemands et les visiteurs internationaux pour de nombreuses raisons. Il y a tout d’abord sa réputation d’être une destination très sûre et ses nombreuses attractions touristiques ». Il a également insisté sur la collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour positionner l’industrie du tourisme comme un secteur qui peut bénéficier à tous.

Pour clore la première journée, un cocktail a été organisé sur le stand de Maurice par la MTPA en collaboration avec Air Mauritius pour remercier tous les opérateurs mauriciens participant au salon de Berlin.

L’événement marquant le deuxième jour du salon a été la rencontre entre Anil Gayan et le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Taleb Rifai. Leur réunion a abouti sur les objectifs communs de Maurice et de l’OMT pour le tourisme pour tous. Anil Gayan a également rencontré Yehia Rashed, ministre du Tourisme égyptien. Le chef de la direction de Ras Al Khaimah Tourisme Développement a reçu la délégation mauricienne pour discuter des opportunités d’une éventuelle collaboration.

L’île Maurice connaît une croissance remarquable sur le marché allemand. Les arrivées ont augmenté de 37,9 % avec 103 761 touristes en 2016 contre 75 237 en 2015. Cette dynamique de croissance devrait se poursuivre en 2017. Pour janvier, le marché a enregistré une croissance de 9,2 % avec 8 664 touristes contre 7 936 en 2016.