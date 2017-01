TOURISME—SÉCURITÉ : Anil Gayan reçoit les opérateurs

Le nouveau ministre du Tourisme, Anil Gayan, a réuni, hier après-midi, les opérateurs touristiques ainsi que les différentes institutions qui travaillent dans ce secteur en vue de faire un état des lieux de la situation, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des touristes durant leur séjour à Maurice. « Nous voulons qu’ils viennent en vie chez nous et en repartent en vie de chez nous », a-t-il affirmé.

Anil Gayan relève qu’outre les accidents, il y a eu récemment des cas sérieux de crimes et de harcèlement commis contre des touristes dans l’enceinte de certains hôtels. « Il apparaît qu’on n’implémente pas toutes les mesures annoncées dans le plan d’action concernant ce problème. Ça devient sérieux lorsque des pays tels la Grande Bretagne émettent des consignes de voyages mettant en garde leurs ressortissants contre notre pays », a-t-il déclaré, avant d’insister que les touristes devraient se sentir en sécurité durant leur séjour à Maurice. « Le gouvernement est très inquiet de la situation », a-t-il ajouté.

Selon les informations du ministre, « les gens ne considèrent pas que la police est en train de protéger les touristes ». « J’ai entendu pas mal de critiques à ce sujet ; il faut revoir cette situation », a-t-il déclaré.

Plusieurs personnes sont intervenues sur ce sujet. D’abord, la représentante de la police a parlé de la classification des zones à risques pour les touristes, avant de faire ressortir que le plus grand nombre de cas de crimes commis contre les touristes viennent de l’enceinte même des hôtels. De son côté, le représentant du Club Med s’est dit très inquiet du trafic et de la vente de drogue qui a lieu ouvertement sur les plages devant les hôtels. « On en vend aux clients qui en parlent sur les réseaux sociaux », dit-il. Selon lui, « c’est une situation que l’hôtel n’arrive pas à maîtriser avec son équipe de sécurité ». « Il y a des actes de vandalisme et des bagarres sur les plages ; même nos gardes se font tabasser ». La sécurité devant les hôtels est un problème quotidien, dit-il.

Pour sa part, le représentant de l’hôtel Preskil a souligné que son établissement est envahi par les marchands de plage. « Nos gardes de sécurité n’ont plus de contrôle sur eux », dit-il. Il a aussi estimé qu’il n’y a pas assez de sociétés de gardiennage à Maurice. De plus, le niveau du gardiennage ne répond pas aux cahiers des charges. Bissoon Mungroo, directeur de l’hôtel Manisa, à Flic-en-Flac, ajoute que « la police n’est pas toujours là lorsqu’on a besoin d’elle ». Il faut, selon lui, une police avec des effectifs adéquats pour pouvoir sévir contre les malfrats. « La police du tourisme doit être disponible, comme les éléments de la National Coast Guard (NCG) », a-t-il fait ressortir. Une deuxième réunion aura lieu bientôt.