TOURNAGE - JUDWAA 2 : Varun Dhawan et Jacqueline Fernandez à Maurice

Varun Dhawan et Jacqueline Fernandez, de grosses pointures de Bollywood, sont à Maurice depuis hier pour le tournage du clip d'une chanson pour le compte du film Judwaa 2 (Les Jumeaux). Sajid Nadiawala, le producteur, est à Maurice depuis vendredi. Après le succès de Judwaa(1997), également tourné chez nous, il a choisi encore une fois les sites pittoresques de Maurice pour les séquences de son film. Cette comédie romantique sera tournée sur les plages et au Caudan Waterfront, suivant une réalisation de David Dhawan, un habitué de notre île. Les artistes indiens ont été accueillis à l'aéroport par Sachin Jootun, directeur de la Mauritius Film Development Corporation, et son coordinateur, Ratnajee Dowlutroa

Rappellons que Judwaa avait réuni dans les roles principaux Salman Khan et Karishma Kapoor.