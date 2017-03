TOURNOI DES MÉDIAS 2017 : Le Mauricien s’offre le trophée

La deuxième édition du tournoi des médias, compétition organisée par FootFive à Bagatelle, a permis à l’équipe du Mauricien Limitée de renouer avec la réussite après une longue absence sur la scène sportive locale.

Pour sa grande rentrée hier, le Mauricien a frappé fort en maîtrisant ses sujets avec autorité : 5 matches, 5 victoires, 20 buts marqués, 5 encaissés et 15 points au final. Elle a été d’ailleurs la seule équipe invaincue du tournoi. En finale, décisive pour le sacre, la bande à Benjamin Théodore, appuyée par Johan Sandian dans les buts et le prolifique buteur Grégory Driver (12 réalisations), a fait montre de réalisme face à l’Express, l’emportant 2-1 après avoir été menée 0-1 à la pause. L’Express termine deuxième du tournoi avec 9 points, Top FM (9 points également mais avec une différence de buts inférieure) s’accrochant à une place sur le podium.

L’escouade du Mauricien était le suivant : Johan Sandian, Benjamin Théodore, Grégory Driver, Nicolas Jean Louis, Joël Achille, Kervin Mathuvirin, Mathieu Constantin, Yoan Balloo, Burty Makoona, Fabrice Naiker, Mark Maurer et Aldo Zamudio.