TOURNOI DE L'AROI, MADAGASCAR : Les U18 en bronze et leçon de rugby pour les Mauriciennes

L'édition 2017 du tournoi de l'Association Rugby de l'océan Indien (AROI), tenu les 18 et 19 mars à Madagascar au stade municipal de Mahamasina à Antananarivo, a vu la victoire des Réunionnais chez les U18 et des Malgaches chez les seniors en féminin.

La sélection masculine de Maurice a pu tirer son épingle du jeu en terminant sur la troisième marche du podium. Après la sixième place en 2016 et 2015, les garçons ont franchi un cap cette année. Toutefois, il y a quand même « une petite déception », nous dit l'entraîneur national Français. « Les garçons ont commis des fautes bêtes face aux Malgaches et Réunionnais. Sans ces erreurs, on aurait pu aspirer à une meilleure place sur le podium, car ils ont sorti quelques bonnes performances notamment, deux gros matches face à Madagascar pour arriver en demi, où ils se sont mesurés à l'équipe A de Madagascar (défaite 10-7). Les garçons ont su répondre aux difficultés. Ils se sont montrés courageux techniquement et physiquement face à des adversaires qui étaient mieux aguerris qu'eux ».

Quant aux Mauriciennes, malgré leur volonté de bien faire, elles ont été surclassées par Madagascar, la Réunion et Mayotte, finissant au pied du podium avec une seule victoire en cinq sorties. En phase de pool le 18, la sélection féminine de Maurice s'est inclinée face à l'équipe B de Madagascar (17-0) en match d'ouverture, mais s'est imposée ensuite face à Mayotte (22-12) au terme d'un match très éprouvant. Le lendemain, cuites physiquement, elles ont perdu trois matches sans inscrire le moindre essai. Les Mauriciennes se sont inclinées face à la formation élite de Madagascar sur un score fleuve de 43-0, face à Réunion (39-0), avant de perdre leur dernière rencontre contre les Mahoraises (26-0), qu'elles avaient déjà battues la veille.

Pour leur première participation à ce tournoi organisé pour la première fois en féminin, l'apprentissage des Mauriciennes a été douloureux. Mais au moins les choses sont claires: elles ont pu se situer par rapport aux autres îles de l'océan Indien. Selon l'entraîneur national, Patrice François, ses protégées ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais force est de constater que leurs adversaires, les joueuses de la Grande Île en particulier étaient au-dessus du lot. « Les Malgaches, données favorites, ont fait respecter la logique. Elles étaient agressives et au top physiquement contrairement à nous, qui avons peiné par un manque d'expérience internationale. Nous avons aussi eu de gros soucis au niveau de la condition physique. Arrivée à la deuxième journée, l'équipe était à court physiquement et, qui plus est, avec quelques bleus sur le corps », nous explique-t-il.

La sélection féminine est rentrée à Maurice et compte travailler afin d'être mieux préparée pour la prochaine édition du tournoi de l'AROI. « Côté positif, nous savons ce que nous devons faire pour franchir un palier. Nous avons du pain sur la planche pour être au même niveau que les Malgaches ou même des Réunionnaises. La compétition a été riche en enseignement », fait ressortir l'entraîneur national.