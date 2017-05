TOXICOMANIE : La prolifération de drogue inquiète Pointe aux Sables

Le meurtre récent d’une boutiquière par des consommateurs de drogue à Terrasson, la prolifération d’héroïne et de drogue synthétique inquiète Pointe aux Sables et les régions voisines. Une insécurité grandissante guette les habitants.

Le vendredi 14 avril, le quartier de Terrasson à Pointe aux Sables était en émoi après le meurtre de la boutiquière Kisnamah Ramanjooloo, âgée de 79 ans. Ce meurtre n’a fait qu’amplifier le sentiment d’insécurité des habitants de la région. “La drogue est partout dans Pointe aux Sables. Nous le voyons tous les jours. Nous passons notre temps à alerter les autorités sur ce qui se trame à Terrasson. Mais hormis des patrouilles policières qui ont lieu de temps en temps, il n’y a aucune action concrète qui est prise. Tout le monde sait que les meurtriers de Mme Ramanjooloo sont des toxicomanes. Nous avons peur de laisser nos enfants marcher seuls dans la rue”, témoigne Jean-Yvan, 45 ans.

“Ou per tansion zot fer ou kitsoz”.

Dans pratiquement tous les quartiers du village, les habitants se plaignent de la présence quotidienne de substances illicites, qui se vendent au vu et au su de tout un chacun. Cela occasionne des cas d’agressions et de vols, selon les habitants. “C’est chagrinant que la région s’est autant détériorée. Partout où vous circulez dans le village, il y a de la drogue. Le village perd son âme”, confie un habitant de La Pointe.

À Débarcadère, la rue principale est constamment envahie par des toxicomanes, dès l’aube. “Ce sont des gens de la région et d’autres endroits qui viennent ici quotidiennement chercher leur dose. Ils sont assis sur le trottoir, non loin de la maison d’où provient la drogue. Les regards qu’ils nous lancent nous font peur”, confie une habitante du quartier, qui a longuement hésité avant d’accepter de nous parler.

Elle raconte que c’est l’héroïne qui fait des ravages dans le quartier et que beaucoup de consommateurs sont à peine adultes, alors que d’autres n’ont pas encore atteint la majorité. “Lanwit lizour ou trouv sa bann dimounn-la pe asize lor trotwar. Zot pe atann marsandiz livre. Fer sagrin parski ena boukou zenes ladan. Mo panse ena parmi ena 16, 17 an e boukou ena forse 19, 20 an.” D’autres habitants expriment une certaine crainte d’emprunter ce chemin en se rendant à leur travail et lorsqu’ils rentrent chez eux. “Kan ou get sa bann figir-la, mo dir ou fran, ou per tansion zot fer ou kitsoz.”

Un repaire de voyous.

Crainte partagée par une autre résidente. “Ce n’est pas pour les montrer du doigt; je sais très bien qu’un drogué a du mal à sortir de là. Mais je suis consciente qu’un drogué a besoin d’avoir de l’argent pour avoir sa dose. S’il ne travaille pas, il devra voler, et il volera sûrement là où il se trouve le plus souvent, c’est-à-dire dans notre quartier. Nous avons des enfants, nous avons peur pour eux quand ils vont à l’école le matin. Moi, je vais déposer mes enfants sur l’arrêt d’autobus, mais tous les parents ne peuvent pas en faire de même. Même moi, j’ai peur quand je passe toute seule devant eux.” Malgré les descentes policières qui se font chez le présumé receleur de drogue, avec à la clé des arrestations et des saisies, la drogue continue à être vendue au même endroit. “Zot nek zis pran enn dimounn zot ale. Apre ou trouv ladrog la pe kontinie vande.”

À La Tour Koenig, c’est le même sentiment qui prévaut. La drogue est vendue dans le centre commercial matin, midi et soir, créant une certaine frayeur chez les habitants. “Cet endroit est devenu un repaire de voyous. Je n’y vais pas à la nuit tombée ni à la mi-journée. Je m’y rends seulement quand il y a plein de monde, vers 16h, 17h. Je ne me sens pas en sécurité, malgré le poste de police qui se trouve à côté”, confie Rajesh, 56 ans. Malgré les nombreuses saisies effectuées récemment, notamment dans le port, la drogue est toujours très présente sur le marché.

Peur de sortir.

Ce sentiment d’insécurité est palpable à Cité Coquillage, située entre Débarcadère et La Tour Koenig. “Nous voyons plein de choses ici. Il y a des jeunes qui sont constamment dans la rue. On les voit chercher leurs veines pour s’injecter de la drogue. Le quartier est entouré de champs de cannes et nous les voyons là-bas toutes les nuits. Il faut à tout prix mettre de l’ordre. C’est devenu dangereux ici. Le soir, on entend parfois des gens marcher sur nos toits. Nous avons peur de sortir. Il y a souvent des cas de vols. J’ai peur de sortir de chez moi, même pendant la journée”, confie une habitante.

Un habitant du quartier Sugar Planters dit avoir été témoin d’un vol perpétré par un usager de drogue qu’il connaît. “Alors que j’étais en congé la semaine dernière, j’ai vu un toxicomane que je connais passer dans la rue avec plein d’articles, notamment un laptop et une télé. J’ai trouvé cela bizarre. Quelques minutes plus tard, j’ai aperçu un voisin courant dans la rue. Il m’a dit qu’on avait volé des choses chez lui. Je lui ai raconté ce que j’avais vu et, heureusement, il a pu récupérer ses affaires avec l’aide de la police. Ce n’est pas la première fois que cela arrive cette année. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Quand on va travailler ou lorsqu’on sort en famille, nous n’avons pas l’esprit tranquille.”