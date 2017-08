TRACÉ DU METRO EXPRESS : Beau-Bassin/Rose-Hill se prépare pour le grand chantier

Avec l'annonce officielle du projet Metro Express, dont le contrat a été décroché par la firme indienne Larsen and Toubro au coût de Rs 18,8 milliards, les aménagements pour la ville de Beau-Bassin/Rose-Hill ont démarré et la mairie a déjà enclenché les procédures pour voir la transformation des villes sœurs avec des zones ciblées se trouvant sur l'alignement du métro qui devront être rasées.

Le trajet du métro entre Rose-Hill et Port-Louis devra être opérationnel à partir de septembre 2019, soit dans deux ans, avant que les travaux ne soient complétés pour la ligne allant de Port-Louis à Curepipe, en septembre 2021. À Beau-Bassin/Rose-Hill, certains sites se trouvant sur le tracé devront être évacués, à savoir la foire de l'Arab Town, à Rose-Hill, la promenade Roland Armand, le jardin Bijoux, à Beau-Bassin, ou encore le terrain de jeux de Barkly. Ces réaménagements pour le métro verront ainsi le relogement de la cinquantaine de commerçants de l'Arab Town. Avec une certaine appréhension quant au sort qui leur sera réservé, les commerçants se sont entretenus avec le maire de Beau-Bassin/ Rose-Hill, Ken Fong, à trois reprises, soit les 20, 21 et 27 juillet, pour obtenir des garanties quant aux conditions de leur relocalisation. Ces derniers ont jusqu'à fin octobre pour évacuer les lieux. « L'appel d'offres à été lancé pour la construction du nouveau logement pour les commerçants de l'Arab Town près de la foire Da Patten. Ils auront un espace neuf pourvu d'eau et d'électricité ainsi que de toilettes. C'est un projet du gouvernement et nous n'avons d'autre choix que de faire le nécessaire pour être en phase avec ce projet », soutient le maire des villes sœurs. Pour la réalisation de ce projet, la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill a prévu un budget de Rs 5 M. « L'entreprise qui sera retenue pour ce projet disposera d'un délai de deux mois pour compléter les travaux et les marchands s'y installeront d'ici début novembre », ajoute le maire.

Concernant la promenade Roland Armand, « une alternative sera proposée pour les joggeurs avec l'ouverture du stade de Rose-Hill de 6h à 8 h le matin et à des heures spécifiques dans l'après-midi ». Pour le terrain de jeux à Barkly, des discussions sont en cours pour trouver un nouvel emplacement et il se pourrait que ce soit le terrain de l'ancienne foire de Barkly qui soit utilisé. « Une fois les appels d'offres lancés, tout ira très vite », a tenu à préciser le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill. Malgré certaines réticences et les opposants au projet, l'avènement du futur métro est imminent et Beau-Bassin/Rose-Hill se prépare pour un développement d'envergure qui va transfigurer la ville.