TRADUCTION : Noces

Neuf tantes à la queue leu leu tout enrubannées pour toi

de saris embrodés d'or ou d'argent,

sentant bon le propre et le savon à la lavande,

chacune le sourire aux lèvres,

neuf tantes, couvertes de cadeaux pour toi, ma nièce...

Et toi, hier encore, aspergée de safran,

mille fois faussement battue

pour faire semblant et te rappeler

les taquineries de l'amour familial...

Ma nièce, hier encore, ta petite main au creux de la mienne,

aujourd'hui dans le parfum du bois de camphre

et la fumée du prêtre,

qui pique tes yeux d'enfant...

Le bruit sec et creux du coco qu'on fend en trois fois

et cette eau pure qui jaillit,

comme le son même du temps qui s'écoule

Ma petite nièce au regard d'enfant,

ta vie devant toi, avec tout le champ du possible,

les aléas du destin

et ta vertu pour seul bagage...

Sois confiante ma petite fille,

Aussi légère que la fleur du frangipanier

désormais enfouie dans tes cheveux,

trace ta vie...

Je te dis avec certitude

d'aller sans crainte

et que tu sauras te débrouiller.