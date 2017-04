TRAFIC D’OISEAUX : La police traque les complices des Réunionnais

Deux Réunionnais, Mathieu Syracusu et Laurent Soucouri, ont été arrêtés dimanche à l’aéroport de Plaisance avec 350 serins dans leurs bagages. Aux Casernes centrales, les enquêteurs comptent soumettre les deux hommes à un interrogatoire serré afin qu’ils dénoncent leurs complices mauriciens, d’autant plus que les enquêteurs soupçonnent qu’un trafic d’oiseaux entre Maurice et La Réunion dure depuis assez longtemps.

Les Réunionnais devront consigner leur version dans le courant de la semaine. La police estime déjà que ces deux étrangers n’auraient pas pu capturer 350 oiseaux et qu’ils ont dû « passer une commande » auprès de leur fournisseur mauricien. Selon la police, l’animal se vend deux à trois fois moins cher au marché noir à l’île sœur. C’était une aubaine pour Mathieu Syracusu et Laurent Soucouri, qui se sont fait pincer à l’aéroport international SSR alors qu’ils devaient prendre l’avion pour Ste-Marie. Des officiers d’Airport of Mauritius ont remarqué leur comportement louche. En passant leurs bagages au scanneur, ils ont remarqué quelque chose d’anormal. En les examinant, les officiers sont tombés sur plusieurs tubes en plastique dans lesquels étaient dissimulés les serins. La police, les douaniers de la Mauritius Revenue Authority et le service vétérinaire du ministère de l’Agro-Industrie ont été alertés. Les deux hommes n’ont pu prendre l’avion et ont été conduits au poste de police de l’aéroport. Après une nuit en détention, ils ont comparu hier devant le tribunal de Mahébourg pour leur inculpation provisoire.

Ce n’est pas le premier cas de trafic d’oiseaux enregistré entre Maurice et La Réunion. En novembre 2016, un passager mauricien avait été interpellé à l’aéroport Roland Garros avec 400 serins dissimulés dans des tuyaux PVC. Le passeur avait dénoncé un autre mauricien hébergé chez un agriculteur dans le village de Quinquina. Ce dernier était soupçonné d’être le commanditaire.

EAU-COULÉE : Son époux l’ébouillante avec de la soupe

Oumesh Vencamah, un habitant d’Eau-Coulée de 39 ans, a été arrêté hier après-midi pour avoir ébouillanté son épouse, 42 ans, dimanche soir. Ce chauffeur, employé dans une compagnie privée, n’acceptant pas que celle-ci tarde à lui servir son repas, lui a alors renversé dessus une marmite de soupe bouillante. La victime, brûlée au dos, au bras et à la poitrine, a été admise à l’unité des grands brûlés de Vacoas, où son état de santé inspire de graves inquiétudes.

Interrogé, Oumesh Vencamah est passé aux aveux, soutenant qu’il était sous l’influence de l’alcool et qu’il regrettait son geste. Il a comparu devant le tribunal de Curepipe et a été inculpé d’agression avant d’être relâché contre une caution de Rs 3 000 et une reconnaissance de dette de Rs 25 000.

SURINAM : Gravement brûlée après une dispute conjugale

Une habitante de Surinam de 24 ans, victime de brûlures graves, est depuis samedi dans un état préoccupant à l’unité des grands brûlés de l’hôpital Victoria, à Candos. En raison de son état de santé, la police n’a pas encore enregistré sa version des faits, mais a interrogé son époux de 33 ans, qui a avancé que la victime s’est immolée suite à une dispute entre eux. Ce maçon a expliqué que son épouse le soupçonne d’entretenir une relation extraconjugale.

Selon nos informations, la jeune femme, très amoureuse du maçon, avait décidé de faire sa vie avec lui malgré les réticences de ses proches. Peu de temps après, elle est devenue jalouse et ne voyait pas d’un bon œil le fait que son époux rentre tard à la maison. Ils ne cessaient de se disputer depuis plusieurs semaines. D’ailleurs, la jeune femme avait menacé de mettre fin à sa vie. Une énième dispute a éclaté samedi, suite à laquelle le trentenaire, qui se trouvait dans sa chambre, a entendu sa femme hurler dans la cuisine. Elle était en flammes et courait. Le maçon s’est précipité vers elle avec une couverture pour éteindre le feu. Il l’a ensuite transportée à l’hôpital de Souillac. Après les premiers soins, la victime a été transférée à l’hôpital Victoria, où elle a été admise à l’unité des grands brûlés.

La police et les hommes du Scene of Crime Office ont examiné la maison du couple et ont saisi une bouteille contenant du diesel dans la cuisine. Même si, à ce stade de l’affaire, le maçon n’a pas été inquiété par la police, celle-ci n’écarte aucune piste tant qu’elle n’a pas interrogé la jeune femme pour connaître la vérité.



PETITE-RIVIÈRE : Un Bangladeshi victime de vol avec violence

Deux habitual criminals de Cité-Richelieu, âgés d’une quarantaine d’années, sont connus de la police pour divers délits de vol commis dans les environs de Petite-Rivière. Lundi, ils auraient récidivé en s’en prenant à un ouvrier bangladeshi, qui travaille dans une usine de la région. Le plaignant, âgé de 28 ans, a déclaré à la police qu’il marchait en compagnie d’un ami près d’un snack et qu’ils ont emprunté un sentier pour regagner leur dortoir. C’est là que deux inconnus les ont interpellés. Ces derniers ont alors agressé le Bangladeshi et son ami avant de les immobiliser. Les deux agresseurs ont arraché la chaîne en or du plaignant, son téléphone portable et Rs 150 qui se trouvaient dans sa veste, avant de s’enfuir. Légèrement blessé, l’ouvrier s’est dirigé vers son dortoir alors que son ami s’est présenté au poste de police de Petite-Rivière pour consigner une déposition.

Une équipe menée par le sergent Dhurumsing, assistée par la Criminal Investigation Division (CID) de Petite-Rivière, s’est rendue sur le lieu du vol et a patrouillé les alentours. Les policiers ont mis la main sur Zamir Jean Christian, 41 ans, qui a tenté de s’enfuir en les apercevant. Le suspect a été emmené au poste ou la victime l’a positivement identifié. La somme de Rs 150, soupçonnée d’appartenir au Bangladeshi, a été récupérée sur lui. Soumis à un interrogatoire serré, il a fini par balancer le nom de son complice, qui aurait en sa possession les autres objets volés. La police a fait une descente chez ce dénommé Kelly dans la soirée, mais il n’était pas présent. Après avoir passé la nuit en détention policière, Zamir Jean Christian devait être présenté au tribunal de Bambous ce mardi sous une accusation provisoire de vol avec violence.