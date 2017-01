TRAFIC DE DEVISES : L’ICAC saisit Rs 5 M dans une tabagie du port

L’Independent Commission against Corruption (ICAC), qui a déclaré la guerre au trafic de devises et au “Money Laundering”, a frappé fort hier. Sur la base d’une longue filature d'activités suspectes se déroulant avec, pour paravent, une simple tabagie, une escouade de l’ICAC a fait une descente hier dans la région du port. Le gérant de la tabagie, Anil Kumar Mohabeer, fiché à la police, a été interpellé sur-le-champ. Deux clients, qui procédaient à des conversions de devises, ont été pris en flagrant délit.

Lors de la fouille de la tabagie et d’une perquisition au domicile du prévenu à Le Hochet, Terre-Rouge, une importante somme d’argent en roupies et en devises étrangères a été saisie. En début de soirée, une première évaluation estimait le pactole à environ Rs 5 millions, même si le décompte en était encore à mi-chemin. Des bijoux en or et des montres Tissot et Rolex ont également été saisis. Le suspect, qui pourrait être remis en liberté sur parole, devra comparaître devant la Bail and Remand Court aujourd’hui pour les charges provisoires.