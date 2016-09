TRAFIC DE DROGUE : Amende de Rs 35 000 à un gardien de prison

Un gardien de la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest a été sommé par la magistrate Wendy Rangan de s'acquitter d'une amende de Rs 35 000. Ce maton, âgé de 30 ans, avait été reconnu coupable de possession de cannabis dans un but de distribution. Il avait plaidé non-coupable de l'accusation.

Le garde-chiourme avait été arrêté le 28 février 2013 par deux officiers de l'ADSU, les constables Valayden et Rujub. Ces derniers avaient fait une descente près de la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest après avoir reçu des informations selon lesquelles un individu allait faire passer de la drogue dans le pénitencier. Selon l'ADSU, quand ils se sont approchés de l'accusé, qui se dirigeait vers la prison, ce dernier avait retiré un colis de sa poche et l'avait jeté au sol. Le constable Valayden avait alors ramassé le paquet, dans lequel se trouvait de la drogue. Questionné, l'accusé aurait répondu aux policiers qu'il allait vendre cette drogue avec des détenus pour Rs 1 500. Après l'avoir arrêté, les policiers ont fouillé son domicile, en vain.

Le gardien, pour sa part, avait déclaré en cour qu'il travaillait à la prison GRNW depuis février 2012. Selon lui, le jour des faits allégués, il devait prendre son poste à 12h30. Mais sur le chemin, il aurait rencontré un individu, qu'il connaissait sous le sobriquet de “Rasta”, lequel lui aurait proposé de lui vendre des pouliahs de cannabis. Il avait accepté de les acheter pour Rs 1 000. Voyant qu'il allait être en retard, il avait décidé de rentrer chez lui. C'est lorsqu'il a rebroussé chemin qu'il a été interpellé par les hommes de l'ADSU. En cour, il a nié avoir déclaré qu'il allait vendre la drogue à des détenus, soutenant avoir acheté celle-ci pour sa propre consommation.

La magistrate Wendy Rangan devait toutefois accorder plus de crédit aux versions des enquêteurs de l'ADSU, statuant que l'accusé n'avait pas été cohérent quant à la tournure des évènements et que ses différentes versions étaient « contradictoires ». De plus, la magistrate a conclu qu'il était indéniable que de la drogue avait été trouvée en sa possession, et ce en raison des aveux de l'accusé. Elle a ainsi statué que l'élément de possession de drogue pour la distribution avait été établi.