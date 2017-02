TRAFIC DE DROGUE : Début du procès du Malgache Rakotoarisoa

Le procès intenté à un valet de chambre malgache pour trafic de drogue débute aujourd’hui. Lors de sa comparution, Ndrenato Rakotoarisoa, 33 ans, avait dans un premier temps fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de retenir les services d’un avocat et voulait assurer sa propre défense. Le juge Benjamin Marie-Joseph devait alors lui expliquer que compte tenu de la gravité du délit, il risquait une lourde peine de prison et qu’il était important qu’il soit représenté par un homme de loi. Ndrenato Rakotoarisoa avait ainsi demandé l’assistance juridique.

Ndrenato Rakotoarisoa a plaidé coupable et c’est Me Hajee Abdoolah qui a été commis d’office pour le défendre le 11 octobre. Une dizaine de témoins ont été assignés à son procès. Pour rappel, Ndrenato Rakotoarisoa a été arrêté le 30 juin 2010 avec de l’héroïne d’une valeur de Rs 5,9 M. La drogue a été transportée dans son estomac sous forme de 25 boulettes. L’accusé était arrivé à l’aéroport de Plaisance en provenance d’Antananarivo, où il devait passer sans encombre le contrôle des douaniers et des policiers. C’est quand il a voulu régurgiter les boulettes de drogue que sont survenues les complications. Il a été admis à l’hôpital SSRN où le Dr Golamgouse a pratiqué une intervention chirurgicale pour extraire les corps étrangers de l’estomac du passeur.

Dans le sillage de cette affaire, le Dr Golamgouse a aussi été poursuivi et condamné à dix ans de prison, sous une charge de « wilfully, unlawfully and knowingly aided and abetted accused no. 6 in attempting to possess 319.2 grams of heroin contained in 25 pellets for the purpose of delivery and by so doing became an accomplice in the said crime ».

De son côté, le Malgache avait été arrêté à l’hôpital par les policiers de l’Anti-drug and Smuggling Unit. Ses quatre complices mauriciens ont également été appréhendés. Il s’agit d’Ibrahim Mahmad Seedat, de Mahmad Fawzee Hossenbocus, de son frère Yousouf Ali Hossenbocus, alias Momone, et d’Housnabee Salarun, la concubine de ce dernier.