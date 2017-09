TRAFIC DE DROGUE : L’insécurité grandissante à Plaisance dénoncée

Le trafic de drogue et les bagarres qui y sont liées exaspèrent les habitants de Plaisance qui font une nouvelle fois appel aux autorités pour contrôler la situation. Après de nouveaux incidents ce week-end, quand une altercation entre un boutiquier et des drogués a failli dégénérer, ces habitants disent craindre pour leur sécurité. Il n’y a pas longtemps, ils avaient envoyé une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour réclamer des patrouilles régulières.

Selon ces habitants de Plaisance, Rose-Hill, la situation dans le quartier s’est détériorée depuis février de cette année. Un groupe de trafiquants aurait établi ses quartiers à l’angle des rues Sister Marie Clarence et IMD Kalla. Les descentes de la police ne semblent pas les décourager pour autant. « Le trafic se fait nuit et jour », disent les signataires de la lettre.

En raison de ces attroupements, les habitants du quartier craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Les commerçants eux, n’arrivent pas à travailler car les clients évitent ces endroits. C’est ainsi qu’une altercation a eu lieu pendant le week-end, entre un commerçant et un groupe qui s’était installé près de sa boutique. La situation a failli dégénérer. « Cette situation fait du tort aux habitants de Plaisance. On ne peut laisser les voitures en chemin, les femmes et les enfants ont peur de marcher seuls », témoignent-ils.

Les habitants disent avoir fait appel à la Western Division de l’ADSU, ainsi qu’à l’Information Room de la police. « Malheureusement, les patrouilles de la force régulière sont devenues rares », disent-ils encore. Auparavant, ils avaient écrit à leur député, Ivan Collendavelloo, l’invitant à intervenir pour ramener l’ordre à Plaisance. Devant l’absence de réaction, ils ont décidé de se tourner vers le Premier ministre. « An urgent request is made to your attention so that the needful is done with appropriate deterrent method to allow the inhabitants to live in peace and harmony », plaident-ils encore.

Les habitants de Plaisance suggèrent que des éléments de la police ou de la SMF soient placés en permanence aux endroits indiqués pendant un mois, afin de dissuader les trafiquants. « Récemment, ils ont même fait voler en éclats un réverbère, afin de mieux profiter de l’obscurité pour s’adonner à leur trafic. » Les signataires de la lettre souhaitent que leur appel soit entendu par le Premier ministre, qui a déclaré sa « détermination » à combattre le trafic de drogue.