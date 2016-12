TRAFIC DE DROGUE : Un Malgache écope de 4 ans de prison

Valihery Nantenaina Ramakotomalala, un Malgache de 36 ans, a écopé d'une peine de prison de 4 ans et d'une amende de Rs 10 000 en Cour intermédiaire pour trafic d'héroïne. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a pris en considération les facteurs atténuants jouant en sa faveur avant de rendre son verdict. Les 1 517 jours qu'il a déjà passés en détention seront déduits de sa peine.

Le Malgache avait été arrêté le 6 octobre 2012 à Sodnac alors qu'il tentait de vendre de l'héroïne à un policier en civil de l'ADSU, lequel s'était fait passer pour un acheteur potentiel. L'accusé avait tenté de lui vendre 9,87 g de cette drogue, estimée à Rs 148 000, pour une somme de 1 400 euros, soit environ Rs 52 000. En détention depuis son arrestation, le Malgache a plaidé coupable lors de son procès. En cour, Valihery Nantenaina Ramakotomalala avait fait ses excuses et imploré la clémence du tribunal, ajoutant qu'il ne connaissait pas le contenu du colis. Il a aussi déclaré suivre des formations en prison en vue de sa réinsertion. Dans ses dépositions à la police, il avait soutenu être célibataire et vivre avec son père à Antananarivo, où il travaillait dans le commerce de pierres précieuses. C'est dans le cadre de son travail qu'il se serait lié d'amitié avec une Malgache, laquelle, étant impliquée dans le trafic de drogue, avait été arrêtée lors d'un séjour à Maurice. Valihery Ramakotomalala en était, lui, à son premier séjour à Maurice quand il s'est fait prendre la main dans le sac.

Avant de rendre son verdict, la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus devait prendre en considération plusieurs facteurs, dont le fait que l'accusé ait plaidé coupable, mais aussi la quantité de drogue saisie et les circonstances familiales. Elle a indiqué que, selon les dispositions de la loi, pour ce genre de délit, un accusé est passible d'une peine de prison allant de 5 à 25 ans. Toutefois, prenant en considération une affaire du même acabit dans lequel un homme avait écopé d'une peine inférieure à 5 ans, elle a appliqué le même principe, infligeant au Malgache une peine de 4 ans de prison, en sus d'une amende de Rs 10 000.