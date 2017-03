TRAFIC DE DROGUE—OCÉAN INDIEN: 27 kg d’héroïne délestés en mer en octobre 2016

Presque cinq mois après avoir fait naufrage au large des côtés malgaches avec un équipage de neuf Mauriciens à bord, le yacht Performant a livré ses premiers secrets. Ces détails ont été confirmés dans le cadre de l’enquête entreprise par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) sur un réseau de blanchiment de fonds en provenance du trafic de drogue par voie maritime. L’un des neuf Mauriciens, Pascal Jean Bocus, un habitant de Roche-Bois de 23 ans, rapatrié à Maurice par les autorités malgaches le 8 octobre 2016, a été appréhendé et inculpé en début de semaine. L’un des principaux éléments d’informations versés dans le dossier est que ce bateau de plaisance avait dû être délesté de 27 kg d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 270 millions et de 3 kg de gandia. Par ailleurs, l’ICAC approfondit son enquête sur ce réseau alimentant le marché mauricien en héroïne en ciblant deux autres bateaux de plaisance opérant à partir de la côte ouest.

Faute des 27 kg d’héroïne et des 3 kg de gandia, qui ont été jetés par-dessus bord du Performant au large de Madagascar en tant qu’Exhibits pour loger des accusations sous les dispositions de la Dangerous Drugs Act, l’ICAC a privilégié la thèse de Money Laundering sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) avec les Rs 550 000 pour le financement du bateau de plaisance.

Deux autres suspects, soit un dénommé Naiko et un autre au nom de Maniacara, ont été également inculpés à ce stade de l’enquête avec l’ICAC sur la piste des cerveaux, qui dirigent les manœuvres de loin avec les instructions venant du parrain, purgeant une longue peine d’emprisonnement pour trafic de drogue. Des renseignements glanés de sources autorisées indiquent que les neuf Mauriciens, voyageant à bord du Performant en octobre 2016 et qui ont été auditionnés sommairement par des hommes du Central CID à leur retour à Maurice, ont été cuisinés de nouveau par l’ICAC avec de nouvelles séances d’interrogatoires prévues pour certains d’entre eux.

Les neuf concernés sont Pascal Jean Bocus, 23 ans, habitant Roche-Bois, Antonio Mélanie, 22 ans, de Résidence Kennedy, Quatre-Bornes, Steven Casimir Obrayen, 25 ans, de Baie-du-Tombeau, Wilbert Legoff, 30 ans, de Baie-du-Tombeau, Daniel Coiffic, 26 ans, de Rivière-Noire, Wesley Vivek, 22 ans, de Terre-Rouge, Westley Purcy, 38 ans, de Mont-Goût, Anthony Rosette, 30 ans, de Flacq, et Jeremy Mardohee, 44 ans, de Baie-du-Tombeau. Le Performant avait quitté le nord de Maurice vers le 18 septembre 2016 et se trouvait en mer jusqu’au 3 octobre quand les Mauriciens furent recueillis par les autorités malgaches.

L’ICAC confirme ses soupçons selon lesquels ce bateau de plaisance aurait été utilisé au même titre que d’autres yachts comme L’Îlot Gabriel, saisi par les gendarmes du Port-Ouest de La Réunion, et Sweet Love Mama avec ses 42 kg d’héroïne dans la Marina de Sainte-Rose le vendredi 11 novembre 2016. Deux autres bateaux de plaisance, qui sont portés manquants depuis la semaine dernière, sont activement recherchés par l’ICAC, qui craint que cette sortie en mer soit liée à une autre tentative de transporter de la drogue de Madagascar à Maurice. Les autorités compétentes de la région ont été alertées à ce sujet.

BISCUITS HANOOMANJEE: Enter la SBM avec 120 boîtes

Les biscuits du clan Hanoomanjee, empaquetés dans un bungalow de trois chambres à coucher avec toilettes et salle de bain à l’étage et une cuisine et un Living au rez-de-chaussée dans le complexe résidentiel Nénuphar à Flic-en-Flac, n’étaient pas destinés uniquement à la Mauritius Duty Free Paradise Ltd. Les dernières informations circulant sur la place avancent que l’un des Corporate Customers de Rum and Sugar Ltd ne serait nulle autre entité que la State Bank of Mauritius Ltd.

Ces mêmes sources soulignent que la SBM de Raj Dussoye avait fait l’acquisition de 120 boîtes de biscuit, confectionnés par la société Esko Ltd, pour le compte de Rum and Sugar Ltd au prix de Rs 620 la boîte pour être distribuées à des privilégiés de la banque d’État. La State Bank of Mauritius vient s’ajouter à la liste des clients des biscuits des Hanoomanjee après la municipalité de Quatre-Bornes avec le maire se faisant fort de déclarer que cet achat de biscuits de Rum and Sugar Ltd avait bénéficié de l’aval du conseil légal de la municipalité sans révéler son identité « in order not to let the biscuits out of the bag ».

Avec l’Independent Commission Against Corruption compilant les informations au sujet du business des Hanoomanjee, la liste des clients pour ces biscuits commence à aiguiser l’appétit de plus d’un sur le plan politique…