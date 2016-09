TRAFIC DE DROGUE : Le procès de Mohidinkhan et Ng Man King débute lundi

Le procès intenté à Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, un homme d'affaires de 46 ans, et son jeune complice, Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, 20 ans, débutera sur le fond ce 19 septembre. Une vingtaine de témoins ont été assignés à comparaître lors de ce procès pour trafic de drogue, qui devrait durer une semaine.

Cela fait déjà quatre ans que Jean-Marc Yan Teck Ng Man King et Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan sont en détention après leur arrestation par l'ADSU lors d'un exercice de livraison surveillée. Alors que le procès devait débuter sur le fond depuis l'année dernière, en raison de nombreuses confusions, le juge Benjamin Marie-Joseph devait finalement fixer la date du procès au 19 septembre. Déjà, une des principales raisons des nombreux renvois était le fait que l’homme d'affaires n'arrivait pas à retenir les services d'un homme de loi. Me Rama Valayden, qui aurait été approché pour le défendre, ainsi que Me Rex Stephen, qui avait représenté l'homme d'affaires lors de sa demande de remise en liberté, s'étaient tous deux désister, soutenant n'avoir reçu aucune instruction de leur client.

Autre fait notable : la confusion autour de l'accusation retenue contre Ashfaaq Mohidinkhan. Ce dernier comptait en effet plaider coupable sous une accusation de “offering drugs for sale”. Cependant, lors d'une séance en octobre 2015, la poursuite avait fait part à la cour d'une modification de la charge, soit de “possession of drug for the purpose of selling”. Son avocate, Me Poonum Sookun-Teeluckdharry, avait déploré le fait de n’avoir pas été informée avant l'amendement de la charge, expliquant que ces nouvelles charges auront des implications différentes et que son client risquerait une très lourde peine. Ashfaaq Mohidinkhan plaidera ainsi non-coupable d'une accusation de “possession of drug for the purpose of selling” alors que l'homme d'affaires plaide non-coupable d'une accusation de possession d'un kilo d'héroïne.

Cette affaire remonte à 2012. Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, était engagé dans l’importation de fruits de mer et faisait des allers-retours entre Maurice, Madagascar, l’Afrique du Sud et l’Inde. Cet habitant de Beau-Bassin tenait également un entrepôt au port franc alors que son intermédiaire, Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, était gérant d’une boutique à Plaine-Verte. Ce dernier essayait d’écouler l’héroïne que l’homme d’affaires lui faisait parvenir. Ayant eu vent de ces activités, des officiers de l’ADSU ont surveillé les deux suspects avant d’intervenir lors d’une opération de livraison. Jean-Marc Yan Teck Ng Man King et Ashfaaq Khan Mohidinkhan avaient alors été pris la main dans le sac. Leurs domiciles avaient ensuite été perquisitionnés. Si les enquêteurs n’avaient rien trouvé de compromettant chez Ashfaaq Khan Mohidinkhan, un kilo d’héroïne avait cependant été découvert chez Jean-Marc Yan Teck Ng Man King.

Une vingtaine de témoins ont été assignés à comparaître pour ce procès, dont les enquêteurs de l'ADSU impliqués dans l'enquête. Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan est défendu par Mes Vikash Teeluckdharry et Poonam Devi Sookhun-Teeluckdharry tandis que Jean-Marc Yan Teck Ng Man King s'est assuré les services de Me Auchaybar. La poursuite, elle, est représentée par Me Denis Mootoo.