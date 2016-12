TRAFIC PORTUAIRE : 7,2 millions de tonnes de produits traités en 2016

Le volume global de produits traités au niveau portuaire devrait atteindre le niveau record de 7,2 millions de tonnes pour l’année 2016. « Nous avons réalisé cette année une performance globale bien meilleure que l’année dernière », souligne Nomita Seebaluck, manager des opérations portuaires à la Mauritius Ports Authority (MPA).

Ces produits ont été transportés par quelque 3 000 navires qui sont entrés dans la rade de Port-Louis cette année. Ce volume représente une augmentation de quelque 400 000 tonnes par rapport à l’année dernière lorsque le volume traité avait atteint 6,8 millions de tonnes.

Les estimations concernant le nombre de conteneurs traités sont également très encourageantes. Le nombre de conteneurs traités cette année est estimé à 388 000 contre 361 000 l’année dernière. Pour ce qui concerne le nombre de conteneurs au niveau du transbordement, il devrait atteindre 122 000 contre 105 000 l’année dernière. Le nombre de conteneurs destinés au marché local devrait également enregistrer une hausse, passant de 255 000 à 266 000 cette année.

Les navires de croisière ont également enregistré une activité intense cette année. En effet, un nombre record de 28 escales a été enregistré et le nombre de croisiéristes qui ont débarqué dans l’île est passé de 23 000 l’année dernière à 34 500 cette année. Les navires Costa qui utilisent Maurice comme port d’attache ont transporté 16 000 passagers durant onze escales. Quelque 18 500 autres passagers ont été transportés par des navires de croisière qui ont fait escale à Port-Louis dans le cadre de leur périple autour du monde.

Le bunkering continue à prendre de l’importance. Ainsi, le volume de produits pétroliers livré cette année est estimé à 325 000 tonnes contre 284 000 tonnes l’année dernière. Plusieurs nouveaux opérateurs ont fait leur entrée sur le marché dont la compagnie allemande Bomin et Engen qui est très active au niveau régional.

Le volume de gaz ménager traité par la compagnie Petredec Mauritius a doublé, passant de 145 000 l’année dernière à 257 000 cette année. Le volume de poissons a enregistré une hausse de 10 000 tonnes, passant de 145 000 tonnes l’année dernière à 155 000 tonnes cette année.

Par ailleurs, malgré les travaux d’extension en cours au niveau du Container Terminal, les travailleurs du port n’ont pas baissé les bras et la productivité en ce qui concerne l’embarquement et le débarquement des conteneurs s’est maintenue à un niveau moyen raisonnable de 20 conteneurs à l’heure. La situation devrait connaître une nette amélioration dès que les travaux seront terminés.

Dans un autre ordre d’idées, les syndicats des travailleurs du port suivent avec intérêt l’annonce du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, à l’effet que la présidence du comité en charge des discussions avec DP World a été confiée au DPM Showkutally Soodhun. « Ce dossier concerne le gouvernement et n’a rien à faire avec les autorités portuaires », fait-on comprendre au niveau du port.

De fait, les négociations avec la compagnie arabe étaient arrivées dans une impasse. Le comité présidé par l’ancien Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval avait rejeté les conditions imposées par DP World qui voulait avoir la main haute sur les opérations de la Cargo Handling Corporation Ltd avec une participation de 40 % dans le capital de la compagnie portuaire. De plus, dans les milieux portuaires, on considère que tenant en compte de l’amélioration du niveau de la productivité, la question d’un partenaire stratégique ne se posait pas à ce stade.