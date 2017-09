TRAIL HILTON CHARITY 2017 : Soutenir l’École Familiale de l’Ouest

Le Hilton Mauritius Resort & Spa organise son premier Charity Trail. La compétition a lieu ce matin à la Chasse de Wolmar (Flic-en-Flac) où deux courses sont au programme : un circuit de 10 km et un autre de 5 km, ouvertes à tous. Ce trail de bienfaisance est une collecte de fonds au bénéfice de l’École Familiale de l’Ouest, une organisation caritative qui œuvre en faveur de l’éducation et de la formation ainsi que de l’intégration professionnelle et sociale de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Pour Jacques Brune, General Manager du Hilton Mauritius Resort & Spa, « à travers le Charity Trail, ce sera l’occasion pour nous au Hilton et aussi pour tous ceux qui participeront au trail de soutenir l’École Familiale de l’Ouest. Cette école située à Bambous forme les jeunes qui sont hors du circuit scolaire traditionnel. J’invite tout le monde à participer au Charity Trail et à venir courir pour une bonne cause. ».