TRAIL — LUX ROYAL RAID BY CITY SPORT : Jannick Sery détrône Simon Desvaux

C'est le Réunionnais Jannick Sery qui a remporté le 80 km du LUX* Royal Raid by City Sport, disputé le 13 mai. Il a bouclé le parcours en 7h05̍'56. À son arrivée devant le Tamassa Hotel, à Bel Ombre, Jannick Sery a qualifié la course de très dure. Ce n'est pas le Parakeet qui l'aura cependant le plus marqué. Le coureur réunionnais a en effet identifié la montée vers le deuxième point de ravitaillement comme étant le point le plus difficile pour lui. Mais le représentant de l'île Sœur a su puiser dans ses réserves pour filer tout droit vers le sacre. La deuxième place est revenue à l'Italien Francesco Cucco, arrivé neuf minutes plus tard. Ce dernier avait pris la 10e place lors du Grand Raid 2016. Quant au vainqueur 2016, le Mauricien Simon Desvaux de Marigny, il a terminé sur la troisième marche du podium avec un temps de 7h26'13.

Chez les dames, le podium du 80km est composé d'Alexandra Clain (en 8h47'30), Camille Bruyas et Assoumani Alexandra. La première Mauricienne, Lina Marie Louise Le Du, termine en 16e position en 12h33'48. Sur 35km, c'est le roi du trail mauricien, Vishal Ittoo, qui s'impose à nouveau de manière magistrale. Chez les femmes, la Mauricienne Marie Perrier signe la performance de la journée en remportant en un temps record de 2h55'53 le 35 km. Le grand champion réunionnais Raymond Fontaine remporte comme prévu le 15 km dans un temps record de 52'38 et chez les dames, c'est la Française Mélanie Lebeau qui s'impose en 1h26'42.

Les organisateurs se réjouissent pour leur part du taux de participation, mais également de l'engouement pour le premier Salon du Trail Royal Raid, qui avait également lieu les 12 et 13 mai, devant le Tamassa Hotel. « Aujourd'hui, le LUX* Royal Raid by City Sport est une course connue et respectée par les amateurs de trails partout dans le monde. Jannick Sery a établi le 2e meilleur temps sur le RR80 cette année et d'autres records sont tombés. Les passionnés du trail savent que cela ne fera que motiver les autres coureurs qui chercheront certainement à faire encore mieux lors de la prochaine édition. Nous sommes confiants que l'an prochain, nous verrons encore plus de nouveaux talents émerger sur les différents parcours, car l'engouement pour cette discipline qui allie la passion du sport au bonheur de découvrir les plus beaux paysages de l'île est de plus en plus fort », souligne Albert d'Unienville, Manager de LUX* Sports, co-organisateur de l'événement.