TRAIL-ULTRA RAIDLIGHT BEACHCOMBER (UTRB) 2017 : Les inscriptions déjà ouvertes

La quatrième édition de l’Ultra Trail Raidlight Beachcomber (UTRB) attend les amoureux de trail et de nature à l’île Maurice les 8 et 9 juillet 2017. Les inscriptions sont ouvertes depuis lundi dernier (19 décembre 2016) pour un événement au label « 5-étoiles » pour son organisation et la qualité de ses points de ravitaillement.

Quatre parcours sont cette fois au programme de cet événement. Tous offrent une expérience fascinante, à la rencontre de l’île Maurice sauvage et authentique ; dans des forêts, les montagnes, les champs de canne à sucre, les terrains secs rappelant la savane africaine, et le long d’un littoral sablonneux ou hérissé de falaises. Plusieurs sites naturels seront exceptionnellement ouverts pour le passage des participants à l’UTRB.

Les amateurs de distances intermédiaires pourront se lancer pour la première fois sur les 25 km du Trail du Nautile - qui emprunte son nom au coquillage qui représente la nouvelle identité visuelle de Beachcomber. Plus longue que le Trail du Souffleur qui propose une belle balade de 10 km en terrain plat le long de la mer, mais plus courte que le Trail de la Perruche, dont les 47 km sont vallonnés, cette nouvelle course ravira celles et ceux qui veulent se tester sur un profil accidenté tout en découvrant le Sud sauvage de l’île.

Les plus aguerris pourront tenter d’aller au bout des 120 km et des 4 500m de dénivelé positif du Trail des 7 couleurs, la seule épreuve mauricienne classée en catégorie « ultra » de plus de 100km. Le parcours dans toute la moitié sud de l’île, entre montagnes, champs et zone côtière, présente plusieurs nouveautés par rapport aux éditions précédentes. Il conserve toutefois ce qui fait une de ses caractéristiques majeures : le passage par le sommet du Piton de la Petite Rivière Noire, le toit de l’île Maurice, d’où s’offre une vue magnifique sur presque toute l’île.

L’arrivée de toutes les courses aura lieu sur la plage du Shandrani Beachcomber Resort & Spa, au « village UTRB », où seront offerts des repas aux participants et aux proches venus les accueillir. Cette année encore les organisateurs mettent les petits plats dans les grands et installeront, aux points de ravitaillement, des tables inspirées des appétissants buffets des hôtels Beachcomber.

Le Shandrani sera cette année encore le choix idéal d’hébergement pour les participants et leurs proches. Il accueillera également le briefing, la remise de dossards, les arrivées des quatre courses et le « village de l’UTRB ».

Après la Française Nathalie Mauclair en 2016, c’est le Népalais Sangé Sherpa qui est le parrain de la prochaine édition de l’UTRB. Né dans une région isolée du Népal, cet ancien porteur et guide de haute montagne est Français d’adoption. En plus de ses victoires ou classements sur de nombreux trails courts ou moyens, il a remporté l’Ultra Trail du Jura (110km), une troisième place à l’Echappée Belle (140km dans les Alpes), et la quatrième de Eiger Ultra Tour 2015 inscrit à l’Ultra-Trail World Tour.