TRANSFERTS : Le bal est ouvert

Le 1er janvier a coïncidé avec l’ouverture du marché des transferts dans le monde. La Barclays Mauritius Premier League (BMPL) n’échappe pas à la règle. Les dix équipes du championnat se sont mises en tête de recruter des joueurs pour le reste de la saison, histoire de consolider ou de remonter au classement.

Roche-Bois Bolton City, en tête de la BMPL, se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club port-louisien a déjà obtenu le go pour signer trois joueurs. Ainsi, on retrouvera Patrice Hippolyte, en provenance de Baladirou FC, de Rodrigues, Warren Arthée, qui fera son retour dans le championnat professionnel, et l’Ivoirien Armand Mpoue.

Ces trois joueurs seront chargés d’apporter de l’animation sur le secteur offensif. « Notre attaque n’a pas tourné à plein régime depuis le début de la saison. Nous devions donc renforcer ce secteur », explique Jérôme Thomas, coach de la formation port-louisienne.

L’ancien joueur de Baladiron FC sera positionné sur les ailes, tout comme Mpoue. Warren Arthée, lui, sera sur le front de l’attaque. « Il nous faut marquer plus de buts. C’est vraiment là où nous avons pêché. » La situation était d’autant plus cocasse puisque le technicien avait converti un défenseur en ailier, en attendant de trouver un joueur capable d’occuper le couloir droit.

Si les Roche-Boisiens ont pu recruter trois nouveaux joueurs, ils ont par contre fait une croix sur Sylvain Banyolag. Ce dernier ne pourra plus venir exercer ses talents de footballeur suite à des soucis administratifs. « C’est regrettable. Mais nous n’y pouvons rien », ajoute Jérôme Thomas.

Mais d’autres joueurs pourraient rejoindre les Bleus et Blancs. Pour cela, les recruteurs roche-boisiens lorgnent du côté de Pamplemousses SC. « Nous avons une piste qui est toujours à l’étude », temporise l’entraîneur.

Si Roche-Bois Bolton City a réussi à recruter trois nouveaux venus, Pamplemousses SC, par contre, a préféré se séparer de ses joueurs. Trois d'entre eux ont été priés de prendre prendre la porte de sortie au moment de l'ouverture du marché des transferts.

Ainsi, le milieu de terrain Alexandre Figaro a été libéré, sans s'être jamais imposé comme un élément du XI de départ des vice-champions en titre. Comme lui, Kursley Jolicoeur, latéral droit, a été prié d'aller voir ailleurs.

Mais le choc vient de Nick Curpanen, qui a lui aussi placé sur la liste des départs du club nordistes. L'ailier de Pamplemousses SC, aurait déjà, selon nos informations, trouvé un club où rebondir.

Mais les vice-champions en titre ne procéderont pas à un quelconque recrutement. « Nous n'avons pas de joueurs précis qui pourrait nous intéresser. Nous avons déjà un effectif de 23 joueurs », commente Tony François.