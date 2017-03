TRANSFERTS : Les frères Sophie à Mangalkhan, Allan Esther à Camp Ithier

Alors que la date des transferts dans le cadre des compétitions de volley-ball a expiré mardi, quelques demandes intéressantes ont été notées, notamment celles des frères Sophie (Gino et Christopher) qui devraient évoluer au Mangalkhan VBC cette saison, et celle d'Allan Esther qui pourrait renforcer les rangs du Faucon Flacq Camp Ithier VBC. Ce sera maintenant aux membres du comité directeur de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB) d'avaliser ces transferts dans les prochains jours.

Septième à l'issue des play-downs la saison dernière, le Mangalkhan VBC aborde cette nouvelle saison avec de nouvelles ambitions. Outre les frères Sophie, cette formation enregistre la venue d'Allan Philippe qui, tout comme Gino Sophie, évoluait au Curepipe Starlight. De son côté, Christopher Sophie avait défendu les couleurs des Trou aux Biches Sharks.

« Nous souhaitons terminer parmi les quatre premiers cette fois », avance d'ailleurs l'entraîneur Judex Louis. Reste que le Mangalkhan VBC a perdu trois éléments, soit Sachi Teelock, Jonathan Ernest et Kenny Grégoire, qui ont tous mis le cap vers l'Union Sportive de La Flora, équipe championne de deuxième division, et qui sera à son baptême du feu chez l'élite.

Après avoir laissé échapper le titre la saison dernière, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC veut se rebiffer. D'où l'inclusion d'Allan Esther, ancien élément du Port Louis Red Star, au sein de son effectif. Des démarches avaient également été effectuées pour la venue d'Akash Doobraz, titualire chez les Trou aux Biches Sharks. Toutefois, après discussions, ce dernier a préféré rester au bercail.

Au niveau de la distribution, Ashwin Ramkalawon, après sa grave blessure subie l'année dernière, est toujours en traitement. Ce sera donc Krush Tataya, ancien élément du Pont Blanc VBC, qui a été appelé à la rescousse. L'équipe de Camp Ithier pourra également compter sur Navish Dookhoo, qui avait été retenu au sein de la sélection nationale -23 ans. « Nous voulons assurer la relève, tout en ayant comme objectif de réconquérir le titre », confie Deepak Augnoo, responsable du groupe.

Même si Akash Doobraz demeure dans l'effectif des Trou aux Biches Sharks, il n'en demeure pas moins que cette formation devra évoluer sans quelques éléments. Outre Christopher Sophie, elle ne pourra compter sur les services de Bryan Perrine, qui a demandé son transfert pour le Port Louis Red Star, Loïc Perrine, qui sera pris par ses études, et Stephane Moonisamy, qui sera absent lors de la première partie de la saison. L'équipe de Trou aux Biches Sharks, dans sa quête d'un deuxième titre consécutif, pourra tout de même sur des jeunes tels qu'Albano Grospierrenez, qui s'était retrouvé dans la présélection -23 ans.

Pour ce qui est du Port Louis Red Star, avec des anciens joueurs au sein du comité directeur, on annonce la venue de Nicolas Dupouy et également le retour à la compétition de Jason Bhowany et de David Alexandre.

En féminin, pas de gros mouvements à signaler, si ce n'est le transfert d'Angélique Ramdoss d'Azur SC au Quatre Bornes VBC. Par contre, Géraldine Élysée, qui avait rejoint Azur SC en tant que guest-player pour le championnat des clubs de la zone 7 en novembre de l'année dernière, demeure au sein de cette formation.

Quant à Véronique Douce, elle rejoindra le Curepipe Starlight, après quelques saisons à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill. Cette dernière formation est à la recherche d'un nouvel entraîneur suite au départ de Jean-Claude Douce. Le nom le plus cité demeure celui de Nassrullah Loolmahamode, coentraîneur de la sélection -23 ans.