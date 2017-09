TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : La Réunion accueille le forum NxSE

La deuxième édition du forum international de la transformation numérique océan Indien et Afrique (NxSE) se tiendra à La Réunion du 3 au 5 octobre. Organisé par Digital Réunion, le forum devrait, selon les promoteurs, réunir environ 400 participants venant d'une soixantaine d'entreprises, dont de Maurice.

Le forum d'envergure internationale NxSE, indiquent les organisateurs, se positionne comme un « rendez-vous incontournable des entreprises françaises et européennes avec leurs homologues de l’océan Indien et de l’Afrique francophone et anglophone ». Des participants venant d'une dizaine de pays d'Afrique et de l'océan Indien (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Ouganda, Sénégal, Tanzanie et Tunisie) feront le déplacement à l'île sœur pour discuter des opportunités d'affaires Sud/Sud et Nord/Sud. Les organisateurs visent également, à travers ce forum, le développement de l'économie réunionnaise en faisant connaître aux autres participants le savoir-faire des acteurs du numérique de l'île. La Réunion est désormais connue comme un territoire de la “French Tech” notamment dans le domaine de l'e-santé.

« L’ambition de La Réunion est de devenir le carrefour numérique entre l'océan Indien, l'Afrique, l'Europe et une partie de l’Asie. Cette position doit être valorisée et consolidée en permanence car le pari n’est jamais définitivement gagné. C’est aussi pour cette raison que le NxSE est désormais un rendez-vous annuel », indique Philippe Arnaud, président de Digital Reunion.

Soutenu par de nombreux partenaires institutionnels (Union européenne, État français, préfecture de La Réunion, Conseil régional, CINOR, CIREST, mairies de Saint-Denis et Saint-André, etc.) et privés, le forum NxSE 2017 proposera un programme riche en opportunités d’affaires et conférences de veille stratégique. Une vingtaine de conférences thématiques, animées par des intervenants de référence dans les domaines clés de la transformation numérique, sont prévues, soit “Marchés et défis de la santé numérique”, “Industries du futur”, “Villes et bâtiments de demain”, “Touristes connectés-voyages au coeur de la Data” et “Agriculture connectée - la 3e révolution agricole”. Les promoteurs mettront aussi en place une zone d'exposition pour une trentaine d'entreprises et organiseront trois événements en parallèle, soit “Barcamp Industrie du Futur”, “Hackathon Santé Numérique” et “Best Idea Pitch”.

Pour la seconde année consécutive, le forum NxSE servira de cadre privilégié du rendez-vous annuel des French Tech Africaines : Réunion French Tech, Cape Town French Tech, Abidjan French Tech, ainsi que les réseaux French Tech de Nairobi et de Maurice, souligne-t-on, qui partageront leurs retours d’expériences et leurs réseaux pour favoriser le développement de la filière numérique française en Afrique. L’objectif est de développer la coopération régionale, nationale et internationale ainsi que de créer des opportunités d’affaires en faisant connaître le savoir-faire des entreprises françaises du secteur des technologies de l’information.

Notons par ailleurs que l’association des professionnels du numérique à La Réunion a été créée en 1997 à la demande de professionnels de la filière. Elle réunit les principaux acteurs du marché dans le secteur du numérique. Selon Digital Réunion, le chiffre d'affaires du secteur numérique à l'île sœur se situe autour de 1,4 milliard d'euros. Environ 250 entreprises ont été créées dans ce secteur ces trois dernières années.