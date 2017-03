TRANSIDENTITÉ : Être soi dans un autre corps

Des hommes qui se disent femmes, des filles qui veulent être garçons et, entre les deux, toute une palette de nuances. Charlie, Ginger, Mac, Océane sont tous nés “dans un mauvais corps”. Alors que le tabou se dissipe autour de la transidentité, le combat pour la reconnaissance se poursuit.

À l’aube de la Journée internationale de la visibilité trans, Scope fait une incursion dans cette communauté, où la bataille pour la reconnaissance passe par de grandes souffrances.

Christine Lucain

Malgré son apparence masculine, Charlie Descroizilles, 23 ans, arbore toujours des traits fins et doux qui peinent à cacher Charlotte, celle qu’il veut enterrer. Idem pour Ginger, 31 ans, dont le maquillage et la superbe chevelure n’atténuent pas son passé. Tout comme eux, Mac s’assume à 100%, même si, à l’aube de ses trente ans, il préfère témoigner anonymement pour ne pas “rouvrir la plaie”. En parler n’est pas toujours facile : les préjugés et les attaques personnelles rendent la vie de ces individus souvent difficile. “Nous sommes nés ainsi”, affirment-ils. Mais la différence a toujours fait peur.

Faux-semblant

“Depuis que je suis haut comme trois pommes, je me suis senti mal dans ma peau. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Je préférais jouer aux jeux de garçons, au foot et au basket.” Comme Charlie, Ginger et Mac ont connu ce malaise dans leur enfance. Ils portaient les vêtements qu’on leur imposait. “Mais dès que j’en avais l’occasion, je volais les affaires de mon grand frère, je me dessinais une moustache et je restais des heures à m’admirer devant le miroir”, raconte Mac.

Pauline Verner, du Collectif Arc en Ciel (CAEC), estime que ces enfants ne sont pas en accord avec le genre qu’on leur impose à la naissance. Ils adoptent alors le comportement d’une autre personne. L’adolescence est encore plus dure, car les attributs liés à la naissance évoluent. “On rejette son corps et on se sent emprisonné dans celle d’une autre personne.” Pour faire plaisir aux autres, vers 11 ans, Charlie a cultivé les faux-semblants en essayant de se féminiser, mais l’évidence de sa différence le rattrapera. À 15 ans, il s’assume enfin et se délivre du paraître féminin auquel il s’était raccroché. “J’en avais marre de me battre contre moi.”

Famille et société

Par ailleurs, il arrive un moment où les parents commencent à s’interroger sur le comportement de leurs enfants. Comme ceux de Ginger qui lui reprochent de ne pas avoir de petite amie. “Je n’avais aucune attirance pour les filles; envers les garçons, si.” Il continue pourtant à essayer de s’imposer en tant qu’homme, par respect pour sa famille et la société. Mais il se met en robe moulante et talons aiguilles pour aller danser dans des soirées.

Avec ses hauts et ses bas, la transition de Charlie et de Ginger se passe plutôt bien, car les familles acceptent ces changements. Pour Mac, c’est une autre paire de manches. “Tant que j’étais encore Marine, la fille parfaite qui portait des robes et avait un petit copain, tout allait pour le mieux.” Mais il savait bien qu’un jour ou l’autre, il allait devoir briser le conte de fées. “Ou je m’assumais comme j’étais ou je sombrais dans la dépression.” Cela n’a pas été facile. “J’ai largué mon mec, me suis coupé les cheveux et ne portais plus que des vêtements masculins. Comme je m’en doutais, cela a fait scandale dans ma famille. Mes parents n’ont pas compris cette transition subite. Je n’avais pas encore atteint ma majorité; ils m’ont forcé à voir un psy pour me “guérir”, disaient-ils.” Pauline Verner souligne que pour ces familles, ce n’est pas évident, car il faut accepter de faire le deuil de son enfant et en accueillir un autre.

La foire aux préjugés

Le regard de la société est impitoyable. La préposée du CAEC explique que les personnes trans sont souvent victimes de stigmatisations, de moqueries, de discriminations, et parfois même de violences. Pour cette raison, “rares sont les personnes – et encore moins dans le contexte mauricien – à oser s’affirmer aux yeux de tous”. Charlie s’est retrouvé dans une situation d’intolérance envers les trans. Alors qu’il était dans une manifestation publique, “en me regardant de haut en bas avec dédain, un mec m’a demandé : ki to ete twa, enn zom ou enn fam ?”. Blessé par cette attitude, Charlie choisit le silence et tourne le dos. Une réaction qui ne plaît pas à son interlocuteur, qui s’écrie : “T’es un garçon avec des seins !”, provoquant l’hilarité générale. En rentrant chez lui, Charlie se rend compte que la seule chose qu’il n’a pu gommer, c’est sa sensibilité féminine, et il pleure à chaudes larmes…

Océane, qu’on ne présente plus à Maurice, estime que “les gens qui ont des préjugés sur nous sont ceux qui ont peur de tout ce qui est différent. À l’inverse, quand on écoute et connaît l’histoire, on apprécie et comprend pourquoi nous sommes ainsi. Il faut de tout pour faire un monde”. Il faut sortir de cette logique binaire de l’un ou l’autre, ajoute Pauline Verner, et être conscient que des gens ne se retrouvent pas dans le masculin ou le féminin, d’où le gender fluid. Qui sont les autres ? s’interroge Mac. Qui sont ceux qui assignent les genres “il” ou “elle” à la naissance ?

Pas illégal

Depuis de nombreuses années, Océane mène un combat contre la transphobie et pour la reconnaissance des trans, notamment à travers les concours Miss Lady Boy et Miss Drag Queen. La maquilleuse professionnelle et chorégraphe précise que le regard de la société est moins blessant aujourd’hui et que la différence est mieux acceptée. “Nous attendons la légalisation du mariage, d’avoir de nouvelles cartes d’identité qui nous correspondent, etc., mais nous sommes aussi conscients que ça ne se fera pas du jour au lendemain.”

Océane ne blâme pas totalement les autorités. “Même si nous ne sommes pas reconnues, être trans n’est pas illégal à Maurice. Sinon, on nous aurait interdit les concours, les distributions de préservatifs et autres manifestations publiques.” Même si sur sa nouvelle carte d’identité, son sexe correspond à Male, aucun officier ne l’a empêchée d’arborer son aspect féminin sur la photo.

Les revendications des personnes trans en termes de droits sont nombreuses, dit-elle. De ce fait, il est difficile d’appréhender tous les problèmes de la communauté LGBTI. “Il faut laisser le temps au temps.”

Marché noir

Par manque de spécialistes sur le territoire mauricien, plusieurs trans se tournent vers le marché noir médical, faisant fi des risques et dangers que cela comporte. Beaucoup prennent des hormones pour accentuer la pilosité et aucun suivi médical ou psychologique n’est effectué, confie Pauline Verner. Elle ajoute que Maurice ne dispose que d’un seul endocrinologue, qui n’est pas formé à la transidentité et à tout ce que cela suppose au niveau hormonal. “Les hormones s’obtiennent donc principalement sur le marché noir, ce qui provoque de multiples problèmes, notamment si la personne est séropositive.” Il y a de nombreuses interactions entre la trithérapie (traitement pour le VIH) et la prise d’hormones lorsque celle-ci n’est pas faite sur une base régulière. Dans de nombreux cas, “on commence, on s’arrête, si ena kas, nou pe pran de fwa la doz; si pena, a la fin di mwa, nou pou rekomanse”. D’autres prennent la pilule contraceptive Diane 35, et les effets secondaires sont aussi importants et dangereux.

Gouffre légal

Le Collectif Arc en Ciel poursuit son combat pour la légitimité de la communauté LGBTI à Maurice. Trop souvent, les trans sont confrontés à de nombreux problèmes sur le plan légal. Dans la législation mauricienne, il n’est pas fait mention de la transidentité. “Le statut de ces personnes n’est pas reconnu dans la loi, ce qui implique qu’elles sont toujours reconnues selon leur genre d’origine.” Ainsi, si un Male to Female (MtF) subit un viol, elle n’est pas considérée comme une victime car, selon la loi, cette personne est un homme. Les auteurs de ce viol risquent uniquement une peine pour sodomie, qui est de cinq ans d’emprisonnement.

Trans’ ?

Pauline Verner explique que la transidentité résulte d’un décalage entre le sexe physiologique (les parties génitales) et le genre psychosocial (ce que nous ressentons).

Dans la plupart des cas, on naît avec un sexe physiologique défini mâle ou femelle (pénis ou vagin), auquel la société associe d’emblée le genre masculin ou féminin. Mais il peut exister un décalage entre le sexe biologique et le genre : un “mâle” peut se ressentir femme et une “femelle” homme. Ce décalage va générer un conflit intérieur (on parle de “dysphorie de genre”), amplifié par l’interdit émis implicitement par l’environnement familial et social.

Transgenre : Terme utilisé pour désigner l’ensemble des personnes transidentitaires (ne prenant pas en considération les éventuelles modifications corporelles).

Transsexualisme : Il s’agit de la volonté de modification corporelle, qui peut aller jusqu’à la chirurgie de l’appareil génital. À défaut d’un terme plus approprié, on préférera “transsexualisme” à “transsexualité”, auquel la racine “sexualité” confère une connotation inexacte.

FtM : De l’anglais Female to Male, désigne la personne de sexe féminin cheminant vers le genre masculin.

MtF : Male to Female, démarche du masculin vers le féminin.