TRANSPARENCY INTERNATIONAL—PERCEPTION DE LA CORRUPTION: Maurice perd cinq rangs

Si la République de Maurice a gagné un point pour passer de 53e- à 54 sur l’Indice 2016 de perception de la corruption de Transparency International, elle a toutefois perdu cinq rangs, passant de la 45e à la 50e place. C’est ce qu’indique un communiqué de Transparency (Mauritius) en dévoilant aujourd’hui l’Indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International.

Avec un Indice 54 de perception de la corruption, la République de Maurice est maintenant 3e en Afrique, derrière le Botswana et le Cap Vert, précise le communiqué de Transparency (Mauritius). « Elle est ex-aequo avec le Rwanda qui nous devançait jusque-là », commente l’agence mauricienne de lutte contre la corruption.

Cette année, selon Transparency Mauritius, 176 pays sont répertoriés contre 168 en 2015. Soixante-neuf pour cent de ces pays figurant dans l’Indice de perception de la corruption 2016 enregistrent une note inférieure à 50, sur une échelle allant de 0 (où le pays est perçu comme très corrompu) à 100 (où le pays est perçu comme très peu corrompu). « Cela montre combien la corruption est importante et omniprésente dans le secteur public à travers le monde », commente Transparency International (TI) dans son rapport.

Selon Transparency Mauritius, trois sources internationales ont été utilisées par TI pour aboutir au score de Maurice. Elles sont le Bertelsmann Foundation Transformation Index, les Global Insight Country Risk Ratings et le World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS).

« Il est évident que le pays stagne depuis quelques années et il est fortement recommandé que les mesures promises par le gouvernement dans son programme électoral soient implémentées dans les meilleurs délais », dit Transparency Mauritius. Pour Transparency International, estime-t-elle, il ne suffit pas d’apporter des corrections techniques aux lois luttant spécifiquement contre la corruption. « Ce qu’il est urgent de faire, ce sont de profondes réformes systémiques qui compensent le déséquilibre croissant du pouvoir et des richesses en habilitant les citoyens à mettre fin à l’impunité généralisée de la corruption, à demander des comptes aux puissants et à avoir véritablement leur mot à dire dans les décisions qui affectent leur vie quotidienne ».

Transparency Mauritius estime que pour progresser, la République de Maurice a besoin de nouvelles lois sur, entre autres, la libre circulation de l’information (Freedom of Information Act), sur la déclaration des avoirs des élus et des hauts fonctionnaires, sur le financement des partis politiques et sur la limitation du nombre de mandats pour le poste de Premier ministre. « Mais il faut aussi une campagne soutenue pour changer les mentalités », insiste Transparency Mauritius.

Dans le même contexte, Transparency Mauritius plaide pour le respect des institutions et la méritocratie : « Le respect des institutions est primordial pour la bonne gouvernance et il serait souhaitable que les nominations à la tête des institutions ne soient plus faites sur des considérations politiques mais selon le principe de la méritocratie ».

Transparency Mauritius souligne par ailleurs que Transparency International met en garde contre le nombre croissant de politiciens populistes dans de nombreux pays. « L’année 2016 a montré que, dans le monde entier, la corruption systémique et l’inégalité sociale se renforcent mutuellement, conduisant à une désillusion populaire vis-à-vis du monde politique et fournissant un terreau fertile à la montée des politiciens populistes », précise Transparency Mauritius, citant TI.

« Dans les pays dirigés par des leaders populistes ou autocrates, nous constatons souvent des démocraties en déclin et des tentatives inquiétantes de réprimer la société civile, de limiter la liberté de la presse et d’affaiblir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Au lieu de s’attaquer au capitalisme de connivence, ces leaders installent généralement des formes de systèmes corrompus qui sont encore pires », a déclaré le président de Transparency International, José Ugaz. « Ce n’est que lorsque la liberté d’expression, la transparence dans tous les processus politiques et de solides institutions démocratiques existent que la société civile et les médias peuvent exiger des personnes au pouvoir qu’elles rendent des comptes et que la corruption peut être combattue avec succès ».

Selon José Ugaz, le monde ne peut « s’offrir le luxe d’attendre ». « La corruption doit être combattue d’urgence, afin que la vie des gens s’améliore dans le monde entier », a-t-il martelé.