TRANSPLANTATION RÉNALE : La Human Tissue (Removal Preservation and Transplant) Act 2006 révisée

La Human Tissue (Removal Preservation and Transplant) Act 2006 sera amendée. C’est ce que nous apprenons d’une source au ministère de la Santé, et ce afin de permettre aux patients souffrant d’une insuffisance rénale de subir une transplantation. Dans le même contexte, une quinzaine de patients se rendent bientôt à Chennai pour subir la chirurgie.

Suite à la conférence de presse jeudi dernier de Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients Association, le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie a tenu à apporter certaines précisions. « Il est clair que la Renal Disease Patients Association n’est pas au courant des mesures prises par le gouvernement et le ministère pour soutenir les patients souffrant de l’insuffisance rénale », affirme notre source, indiquant que le ministère a déjà lancé un exercice d’achat pour 60 nouveaux équipements de dialyse. « Nous allons remplacer les vieux appareils dans les centres de dialyse par les nouveaux, et ce dans le but d’offrir un meilleur service aux patients », précise notre interlocuteur.

Par ailleurs, deux autres centres de dialyse ouvriront leurs portes prochainement. L’hôpital Jeetoo sera doté d’un deuxième centre de dialyse et un nouveau centre sera accessible à Montagne-Longue.

Au sujet de la transplantation rénale, le ministère de la Santé finalise actuellement les procédures pour envoyer une quinzaine de patients mauriciens à l’hôpital Apollo, à Chennai, en Inde, pour subir la chirurgie. « Le ministère de la Santé prendra en charge les 15 patients ainsi que les donneurs. S’il y a des proches qui veulent les accompagner, ils devront effectuer le voyage à leur propre frais », explique notre source. Nous apprenons également que la Human Tissue (Removal Preservation and Transplant) Act 2006 sera amendée afin de permettre à plus de personnes d’opter pour la transplantation rénale. « Nous travaillons sur une dernière retouche de la loi, qui sera ensuite présentée au Parlement. Selon la Human Tissue (Removal Preservation and Transplant) Act 2006, seul un proche peut être donneur. Cette clause sera révisée pour permettre à des étrangers d’être des donneurs ».