TRANSPORT AÉRIEN : AirAsia X contraint d’abandonner Maurice

A peine arrivée, la voilà partie. La compagnie malaisienne AirAsia X, qui avait posé ses valises à Maurice le 3 octobre dernier, a décidé d’arrêter sa ligne Kuala Lumpur-Maurice le 25 mars 2017 après seulement six mois d’exploitation. Raison évoquée : « Le plan de restructuration du réseau de la compagnie en vue d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’utilisation de ses avions. » Or, dès le lendemain, les médias singapouriens faisaient état de « pressions ethniques » qui auraient poussé AirAsia X à quitter Maurice. Ce que soutient en partie le leader de l’opposition, Xavier Duval, qui a évoqué, dans sa conférence de presse vendredi, des pressions « d’une aile au PMO et de Air Mauritius elle-même ».

La compagnie low cost long-courrier AirAsia X vient d’annoncer qu’elle arrêterait sa desserte Kuala Lumpur-Maurice à compter du 25 mars 2017. Elle desservait cette ligne depuis le 3 octobre 2016 à raison de trois vols hebdomadaires, opérés en Airbus A330-300. Dans un communiqué, elle avance que « la suspension de la ligne de Maurice est en partie liée à un large plan de la compagnie pour restructurer son réseau visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et l’utilisation de ses avions. Cela permet aussi d’accélérer la croissance des capacités vers les marchés clés d’AirAsia X comme l’Australie, la Chine, Taïwan, le Japon et la Corée ». La compagnie low cost, qui était en concurrence sur cette liaison avec Air Mauritius qui opérait via Singapour avec la mise en place du couloir aérien Singapour-Maurice, prévoyait pourtant d’ajouter une quatrième fréquence hebdomadaire en juillet 2017. D’ailleurs, lors de la cérémonie d’inauguration des vols d’AirAsia X, fier du taux de 100% de remplissage pour le vol inaugural sur Maurice, Datuk Kamarudin Mesunun et Tan Sri Rafidah Aziz, tout deux CEO Chairpersons d’AirAsia X, faisaient ressortir l’ambition de la compagnie malaisienne d’agir en pont entre l’Asie et l’Afrique.

Polémique

Ce départ d’AirAsia X prend les Mauriciens de court. Etant donné les prix pratiqués par la compagnie low cost qui proposait, à titre d’exemple, un aller-retour Maurice-Kuala Lumpur à environ Rs 7000, de nombreuses réservations avaient été faites par les agences de voyages, non seulement sur l’Asie, mais aussi sur l’Australie. Pour d’autres, cependant, il ne s’agit pas d’une surprise. Certains parlent de pressions exercées au plus haut niveau, Air AsiaX étant considérée comme une concurrente directe de la compagnie d’aviation nationale. Lors de sa conférence de presse vendredi, le leader de l’opposition, Xavier Duval, est revenu sur le départ d’AirAsia X de Maurice, ne cachant pas ses craintes de l’impact de cet arrêt des activités de la compagnie malaisienne sur l’économie mauricienne. Il rappelle que AirAsia X est « un géant de l’Asie desservant plus de 100 destinations » et que quand elle a accepté de venir à Maurice, délaissant les options Seychelles et Afrique du Sud, cela devait se faire dans le contexte du hub africain qui permettrait d’ouvrir ces 100 destinations aux Mauriciens, en augmentant le nombre de voyageurs mauriciens. Or, avec le départ d’AirAsia X, c’est Maurice qui en ressort perdante et les Mauriciens en subiront les conséquences. Selon le leader de l’opposition, AirAsia X a été victime de « népotisme », notamment d’Air Mauritius même.

Il révèle ainsi que lorsqu’il était à la tête du ministère du Tourisme, il y avait « une aile au sein du PMO qui était en faveur d’AirAsia et une autre qui était contre. Pour une aile, il fallait protéger la vache à lait Air Mauritius, donc tuer tout compétiteur ». Xavier Duval précise toutefois : « Je ne crois pas qu’il y ait eu des pressions communales. C’est l’aile anti-AirAsia au PMO qui a eu le dessus ». « Quand j’étais ministre, on avait peur de moi. Les lobbies n’ont pas fonctionné », a-t-il ajouté. L’ancien ministre du Tourisme dit espérer que ce départ ne va pas désavantager le hub de Maurice par rapport à l’Afrique. « Si AirAsia X s’installe aux Seychelles et/ou en Afrique du Sud, ce sera négatif pour l’économie mauricienne », prévient-il.

Pressions ethniques

Ce n’est pas seulement à Maurice que l’abandon subit de la compagnie malaisienne a créé la surprise. La presse étrangère en a fait écho dès cette semaine, notamment dans la presse singapourienne, The Independent, qui parle de « des pressions ethniques par un groupe qui contrôle Air Mauritius ». Contrairement aux raisons de restructuration évoquées dans le communiqué d’AirAsia X qui soutient vouloir exploiter davantage d’autres marchés, l’édition en ligne du journal singapourien publie que « It has been speculated that Air Asia X’s pullout is probably due to lobbying from a certain group, who exerted political pressure on the authorities for the suspension of the flights ».

The Independent ne cache pas son scepticisme devant les raisons évoquées par la compagnie en soulignant que les vols d’Air Asia X sur la route Kuala Lumpur-Maurice étaient toujours complets. Le journal attire l’attention de ses lecteurs sur le fait que la MTPA, dans des déclarations à la presse malaisienne, s’était montrée confiante de cette nouvelle desserte, en raison des arrivées touristiques en provenance de Malaisie qui avaient augmenté depuis la venue d’AirAsia X. D’où l’information véhiculée par The Independent que « While it is difficult to conceive Air Asia X pulling out on such short notice, it may be related to pressure from a specific ethnic group that dominates the local flagship carrier, Air Mauritius ».

Les explications du PMO

Au Prime minister’s office (PMO), on relativise les choses et essaie de faire croire qu’Air Mauritius n’était pas menacée, bien au contraire. « Le départ d’AirAsia X n’est certainement pas une bonne chose pour Maurice et c’est dommage pour les Mauriciens. Mais l’erreur d’AirAsia est d’avoir vendu ses billets beaucoup trop à perte et pendant trop longtemps », explique Georges Chung, conseiller du Premier ministre sur le dossier du Corridor aérien, dans une déclaration à Week End. Fort heureusement, dit-il, l’alliance que devait contracter Air Asia en avril dernier avec les Seychelles pour constituer un hub d’aviation entre l’Asie et l’Afrique n’a pas abouti : « On peut aujourd’hui mesurer la portée de cette alliance si elle s’était réalisée et si on n’avait pas pris la décision d’encourager la compagnie ‘low cost’ à desservir Maurice. » Si l’on tient compte de la force de déploiement extraordinaire d’AirAsia en termes d’avions disponibles et de sièges desservant pratiquement tous les pays d’Asie, ajouté à la force de la compagnie Ethiad, qui est un gros actionnaire d’Air Seychelles, cela aurait été une réelle menace, selon lui, pour notre pays et pour notre compagnie nationale.

Le conseiller du PMO est d’avis que la venue d’AirAsia a certainement motivé Singapour Airlines à signer, enfin, un accord de partage de codes avec Air Mauritius. Partage de codes bénéfique, selon lui, pour attirer des touristes asiatiques vers Maurice en passant par Singapour.

Selon Georges Chung, les trois vols hebdomadaires d’AirAsia n’ont jamais diminué la part de marché d’Air Mauritius sur le secteur Kuala Lumpur-Singapour. « Bien au contraire, grâce à la mise en route du Corridor, Air Mauritius a vu son taux de remplissage des sièges passer de 70% à plus de 80% en un an d’existence du Corridor. Sur certains vols, le taux se rapprochait des 100% et il a fallu un quatrième vol en opération sur cette ligne en décembre dernier », dit-il.

Air Mauritius devrait désormais davantage rentabiliser le Corridor, fait-il ressortir, tout en concédant qu’il faudra surveiller AirAsia de près et sa stratégie pour joindre le continent africain. « Air Mauritius doit absolument déployer une véritable stratégie Asie-Afrique pour ne pas se faire dépasser comme elle aurait pu l’être si d’aventure Maurice était resté sans réagir en avril dernier », constate le conseiller de Pravind Jugnauth. Le défi d’Air Mauritius aujourd’hui, dit-il, est de faire durer dans le temps l’impact d’envergure qu’a eu Corridor Asie-Afrique. La stratégie, selon lui : aller de manière forte et continue en Chine, en Thaïlande, en Australie avec Singapour Airlines comme code-sharing partner et, surtout, surveiller avec vigilance ce que les autres destinations sont en train de faire.



MK se dote de deux nouveaux A330-900

La compagnie d’aviation nationale a annoncé le renouvellement de sa flotte avec l’introduction à partir de septembre 2018 de deux nouveaux Airbus A330-900 en remplacement de ses deux A340-300E. Ces nouveaux Airbus consommeraient 20 % de carburant en moins par rapport à l’A340-300, indique Air Mauritius dans un communiqué, expliquant que le remplacement des deux A340-300E par l’A330-900 est essentiel à la modernisation de la flotte d’Air Mauritius.

Ces nouveaux avions devraient permettre à Air Mauritius d’améliorer ses produits et sa compétitivité. Il est prévu que les deux avions desservent, dans un premier temps, les routes de moyen-courrier de Guangzhou, Hong Kong, Delhi et Perth. Il est aussi question d’offrir un confort accru aux passagers, une efficacité opérationnelle et une innovation technologique.

Les A330-900 disposeront de deux classes avec 291 sièges, dont 28 en classe Affaires et 263 sièges en classe Economique, incluant de nouveaux systèmes de divertissement ainsi que le WiFi à bord. Parallèlement, la compagnie d’aviation nationale maintient sa commande de deux avions A350-900 pour 2019. Elle a toutefois décidé de reporter à 2023 la livraison des deux derniers A350-900, initialement prévue pour 2020.

De plus, Air Mauritius a entrepris la modernisation des intérieurs de sa flotte existante afin de répondre aux attentes de ses clients et consolider son statut de première compagnie aérienne de la région. Les avions existants de la compagnie aérienne seront donc équipés de nouveaux sièges, de nouveaux systèmes de divertissement en vol et de WiFi à bord. La rénovation des intérieurs de la cabine devrait être achevée en juin 2018, dit le communiqué.