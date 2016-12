TRANSPORT AÉRIEN : Collendavelloo préside un comité sur l'expansion de la connectivité aérienne

Le conseil des ministres a confié au Premier ministre adjoint et ministre des Utilités publiques et du Tourisme, Ivan Collendavelloo, le soin de présider un comité sur l'expansion de la connectivité aérienne. Une série d'accords bilatéraux en matière de services aériens ont été signés par la délégation mauricienne présente à l'International Conference on Air Services Negotiations Event, organisé par l'International Civil Aviation Organisation.

Des accords ont en effet été signé avec le Brésil, le Canada, le Cambodge, la Côte d'Ivoire, la Grèce, l'Inde, la Corée du Sud, la Namibie, la Pologne, les Seychelles, l'Espagne et la Tanzanie. Neuf accords bilatéraux ont été initialés alors que neuf autres MoU ont été signés. Un nouveau MoU a été signé entre Maurice et l'Inde, lequel porte sur les droits de partage de codes entre des compagnies désignées par Maurice et l'Inde. Des discussions informelles ont eu lieu avec l'Ethiopie, les Emirats Arabes Unis et les Etats-Unis.

ÉTUDES TERTIAIRES

L'Anna Medical College autorisé à recruter des étudiants

L'Anna Medical College a été autorisé à recruter des étudiants pour le première année pour des « undergraduate medical programmes ». Les promoteurs ont investi dans la construction d'un nouveau campus à Montagne-Blanche, qui comprend sept laboratoires, cinq salles de démonstration et une librairie pouvant accueillir 130 étudiants. L'Anna Medical College opérera en collaboration avec l'Université de Technologie. De plus, l'Université de Technologie sera incluse dans la liste des institutions médicales enregistrées par le Medical Council. Le cabinet a également approuvé la reconstitution de l'Opticians Registration Board. C'est le Senior Chief Executive du ministère de la Santé qui occupera les fonctions de président.

POLYTECHNICS MAURITIUS

Theesan Bahorun assurera la présidence

La nomination de Theesan Bahorun pour occuper la présidence du Polytecbnics Mauritius a été approuvée par le gouvernement.

Don de sang

Quelque 1 800 pintes de sang ont été collectées durant la Mega Blood Donation organisée le 21 décembre dernier.