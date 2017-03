TRANSPORT : Les accidents de la route ont fait 144 morts en 2016

Les accidents de la route ont fait 144 morts en 2016, soit 3,6% de plus qu'en 2015. C'est ce que rapporte Statistics Mauritius dans son bilan sur le « Road Transport and Road Traffic Accident » pour l'année écoulée. Ce bilan indique que le nombre d'accidents a augmenté de 2,8% en 2016 pour atteindre 29 277 et que le nombre de blessés a été également en hausse pour s'élever à 3 845 (+3,3%).

Selon Statistics Mauritius, le nombre total d'accidents de la route rapportés aux autorités est passé de 28 476 en 2015 à 29 277 en 2016. Les accidents ayant causé des blessés se chiffrent à 2 789 l'année dernière, soit une progression de 1,7% comparativement à 2015. Parmi, il y avait 132 accidents fatals (+3,9%). Les statistiques démontrent qu'il n'y a pas eu de victimes dans la grande majorité des accidents enregistrés en 2016, soit 26 488. Elles indiquent, cependant, qu'un nombre accru de véhicules était impliqué dans les accidents de la route: 57 282 au total en 2016 contre 55 787 en 2015.

Le nombre de véhicules impliqués dans les accidents qui ont fait des blessés a également augmenté, passant de 4 152 à 4 319. Le nombre de morts est passé de 139 à 144 alors que les blessés légers étaient au nombre de 3 194 (+4,6%). Par contre, on a noté une réduction (de 530 à 507) du nombre de blessés graves. Les chiffres officiels font voir que le nombre de « fatal casualties » qui avait diminué sur la période 2013-2015 comparativement aux années 2010-2012, a tendance à reprendre une courbe ascendante.

Pour ce qui est de la flotte de véhicules dans le pays, le nombre s'élevait à 507 676 à fin décembre 2016, ce qui représente une augmentation nette de 21 532 véhicules (+4,4%) par rapport à fin décembre 2015. Statistics Mauritius annonce que 2016 a été marquée par l'enregistrement de 26 658 véhicules dont 16 831 neufs et 8 935 de seconde main. Pendant la même année, 5 126 véhicules ont été « put off the road », ce qui porte à 21 532 la hausse nette du nombre de véhicules pour l'année écoulée.

Les voitures, les 4x4 et les véhicules à double fonction constituaient 50,3% (255 199 au total) de la flotte de 2016. Le nombre de motocyclettes/mobylettes représentait 39,3% (199 399) alors que les 10,4% étaient composés de fourgons (27 656), de camions/tracteurs (14 645) d'autobus (3107) et de véhicules divers (7 670).

Selon Statistics Mauritius, le nombre de voitures a augmenté de 14 397 pour se chiffrer à 202 696. Les motocyclettes étaient également plus nombreuses sur nos routes (82 746 en 2016 contre 77 603 en 2015). Le nombre de mobylettes a progressé de 568 pour atteindre 116 653. On rapporte par ailleurs une légère hausse du nombre d'autobus (de 2 980 à 3 107).

À noter que 107 691 voitures/4x4/véhicules à double fonction, soit 42,2% du total, étaient âgées de moins de cinq ans. Il y avait 644 (31,7%) autobus dans cette même catégorie même.