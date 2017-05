TRANSPORT DE MASSE-DELHI METRO : Un succès de planification et de gestion

Un passage d’une heure il y a une dizaine de jours dans le Delhi Metro a mené à une découverte surprenante… et agréable. Entre 3 et 4 millions d’Indiens, soit trois fois la population mauricienne, y passent en effet chaque jour dans une discipline remarquable et sans aucun souci par rapport à leur sécurité. Malgré cette masse critique de voyageurs, les lieux sont aussi impeccablement propres. La raison du succès du fonctionnement du Delhi Metro : une campagne de communication intense et continue auprès de la population couplée à une gestion rigoureuse par la Delhi Metro Railway Corporation Ltd (DMRC), compagnie fondée par le gouvernement central et le gouvernement de Delhi, et qui a fêté ses 22 ans d’existence le 3 mai dernier.

Le Delhi Metro, opérationnel depuis 2002, totalisait à la fin de la première phase de sa construction 65 kilomètres de rails. Valeur du jour, il compte six lignes couvrant un total de 213 kilomètres et 160 stations, construits dans un temps record, soit bien avant l’échéance fixée dans les contrats d’exécution des travaux. Tandis que la troisième phase de construction est en voie de réalisation et sera complétée à la fin de cette année. « We will reach 350 km at the end of the year. Delhi Metro is the fourth largest métro in the world in term of length », dit, non sans fierté, un responsable de la DMRC à une dizaine de journalistes mauriciens, qui découvraient les lieux dans le cadre d’une « familiarization visit » organisée par le gouvernement indien.

La visite effectuée à une heure de pointe en matinée a permis de prendre la mesure de la grosse foule qui y circule et d’avoir une idée du système de fonctionnement du métro. Ce dernier est fonctionnel de 5h à minuit. « We are carrying 3 millions of passengers every day », explique notre guide à l’intérieur de la station. Lorsqu’il apprend que la population de Maurice ne compte que 1,3 million d’habitants, il lance, sur le ton de la taquinerie : « Our métro absorbs 3 Mauritius daily ! »

C’est la grosse foule chaque jour et, pourtant, à l’intérieur du métro, le contraste est saisissant face à l’environnement extérieur, agité, bruyant, désordonné, sale et pollué. Deux choses frappent au premier abord : la propreté des lieux et le dispositif de sécurité. Pas de graffitis sur les parois et les trois millions de voyageurs respectent à la lettre les règlements : interdiction de consommer de la nourriture, de fumer, de cracher, de salir, de mendier. Pas de vacarme non plus. On presse le pas et on voit rarement les personnes s’y attarder pour un brin de conversation.

On se sent en sécurité. Les CCTV balaient les lieux pendant que les policiers de la force régulière procèdent aux vérifications d’usage sur chacun de ces trois millions de passagers et effectuent leur patrouille régulière. Sans compter la présence des éléments de l’armée sur les plateformes et à d’autres endroits stratégiques. « Il y a aussi des policiers en civil qui sont dans la foule de manière anonyme », nous renseigne à voix basse une policière en uniforme. Les souvenirs douloureux des attentats de Mumbai ne s’effacent pas facilement et ont obligé la DMRC à rehausser le niveau de sécurité.

Si l’annonce du projet de construction de ce métro moderne a suscité quelques réserves et donné lieu à des d’appréhensions dans certains milieux de la population, force est de constater que les Indiens se sont accommodés de ce système de transport moderne et se plient aux règlements, d’ailleurs bien visibles sur les panneaux indicateurs.

Mais de quelle manière la direction de DMRC s’est-elle prise pour amener les millions d’utilisateurs quotidiens à garder l’environnement propre et à se conformer aux règlements ? « Behaviour in métro is much bettter than in the city ! » relève d’abord, avec un léger sourire, Anuj Dayal, Executive Director (Corporate Communications) de la DMRC. Ce dernier fait état ensuite de la stratégie de communication élaborée par la compagnie pour sensibiliser la population à la base sur la nécessité de passer à un nouveau mode de transport en commun qui soit à la fois moderne et efficace. Cette campagne s’est accentuée au fur et à mesure qu’on approchait la date de l’ouverture du Delhi Metro, en 2002. « It’s true that the passengers behave well and they know how the system is working now. That means that the communication stategy has worked well », dit sur un ton satisfait l’Executive Director. Le contenu de cette campagne de communication : comment utiliser le métro, quel comportement doivent avoir les passagers à l’intérieur des rames et sur les plateformes, quelle attitude avoir envers les personnes âgées, les femmes enceintes et autres personnes ayant besoin d’aide…

Si, dans l’ensemble, le fonctionnement du Delhi Metro a été à la satisfaction du public, l’Executive Director de la DMRC reconnaît cependant avoir été confronté à un incident majeur il y a quelques années, et qui a fait beaucoup de bruits dans la presse. Le problème concernait un black-out dans le métro. Un incident certes pris avec beaucoup de sérieux, mais qui, selon l’Excutive Director, n’a pas ébranlé les 15 ans de réussite du métro. La communication constante, selon lui, a été à la base de ce succès. « A project which is meant for masses then definitely requires very good communication with the public. Before construction works started we began to communicate with the public so that the future passengers become a partner to us. If we are not communicating to them they will be confused », insiste Anul Dayal.