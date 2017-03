TRANSPORT : Le métro express coûtera près de Rs 100 milliards, selon Poorranarnenden Sungeelee

Ingénieur mécanique et membre de l’Association des consommateurs de l’île Maurice (ACIM), Poorranarnenden Sungeelee, estime que le métro express nécessitera plus d’investissements que le coût initial annoncé de Rs 17 milliards. Selon lui, avec les différents frais associés, cela pourrait avoisiner les Rs 100 milliards, « ce qui représente un gros risque au niveau de l’endettement », dit-il.

Poorranarnenden Sungeelee a pris la parole hier lors d’un rassemblement de la Plateforme du syndicat du transport. Précisant d’abord « ne pas faire de politique », il dit vouloir apporter sa contribution. Cet ingénieur mécanique, qui avait rédigé le premier rapport contre le métro léger en 1994, rappelle que le MSM n’avait pas participé à un forum sur le sujet en novembre 2014. Il ajoute que le secrétaire général du parti, Nando Bodha, avait expliqué cette absence en ces termes dans une lettre : « Le projet métro léger avait été évalué à Rs 15 milliards en 2011 quand le MSM était au gouvernement. Aujourd’hui, aux dernières nouvelles, c'est 24 milliards, plus coûts d’opération additionnels de plusieurs milliards. Ces investissements astronomiques sont sujets à des variations supplémentaires liées à la réalisation du projet et à des subventions énormes de la part de l’État. Dans ces conditions, au coût dépassant les Rs 35 milliards, le projet n’est pas viable. » Poorranarnenden Sungeelee note qu’aujourd’hui le ministre vient dire le contraire.

Se référant au site Web du gouvernement, il souligne qu’il est mentionné que le métro express prendra 32 minutes pour effectuer le trajet Curepipe–Port-Louis. « En réalité, pour quelqu’un qui quitte sa voiture à la maison pour se rendre au travail par le métro express, cela lui prendra deux heures. Un Bus Rapid Transit va trois fois plus vite. » De même, il soutient qu’un “bus way” coûte 10% du prix du métro léger. « À l’Association des consommateurs, nous disons que ce projet coûtera au minimum Rs 47,5 milliards. Personnellement, je suis un peu plus pessimiste. Je pense que cela ira jusqu’à Rs 94 milliards, voire Rs 100 milliards. » Il estime également que la mise en place du système prendra sept à huit ans. « En revanche, cela prend six ans pour faire faillite. À Star LRT de Kuala Lumpur, en sept ans, on a fait Rs 48 milliards de déficit. » Il poursuit : « Sur le site Web du gouvernement, on apprend également que 75% des passagers seront debout. Cela veut dire que les passagers voyageront essentiellement debout. »

L’ingénieur mécanique dit avoir proposé trois systèmes alternatifs à l’ACAIM : un service de “coach”, équivalent du Blue Line, pour ceux qui peuvent payer un peu plus cher; deuxièmement, le transport public normal, comme cela se fait actuellement; et enfin un système de transport debout, mais à prix réduit. « Le public aurait le choix. »

La question du prix du ticket a également été évoquée. « À Kuala Lumpur, c’était le double du prix du bus. Malgré cela, comme je l’ai dit, le projet a fait Rs 48 milliards de déficit après six ans. En Angleterre, sans subside, cela a coûté cinq fois le prix du ticket de bus. » Qui plus est, soutient-il, le passage du métro léger provoque des vibrations. « Les maisons situées près de son trajet seront fissurées avec le temps. C’est pour cela qu’en Angleterre, les maisons se trouvant dans ces régions se vendent moins cher. »

Poorranarnenden Sungeelee est d’avis que toutes ces conditions réunies peuvent nous mener à une situation similaire à la Grèce. « Ils avaient investi dans le métro à Athènes et ont construit un super-pont pour les Jeux olympiques avant de se retrouver submergé par la dette. On n’a qu’à faire pareil, introduire le métro léger ou construire un “Dream Bridge” ou encore organiser les Jeux d’Afrique, où l’on dépense par milliards, pour se retrouver dans la même situation. »