TRANSPORT—SELON LA NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY: Des autocollants pour les Contract Bus

Dès ce mois de janvier, les propriétaires de Contract Bus sont informés que la National Transport Authority (NTA) prévoit un renforcement des dispositions des Road Traffic (Control Of Contract Car and Contract Bus Operations) Regulations 2016, un communiqué de la NTA précisant que les détenteurs d'une Contract Bus Licence devraient afficher sur son véhicule des autocollants précisant qu'un Contract Bus est autorisé à transporter pas plus de 16 personnes, incluant le conducteur, sur la portière avant de chaque côté du véhicule, ou plus de 16 personnes, incluant le conducteur, sur les panneaux à l'avant et de chaque côté du véhicule. Pour les Contract Bus (School), Contract Bus (Employee) et Contract Bus (Tourist), l'autocollant doit être de couleur bleu pâle.

Toutes les lettres doivent être en noir et affichées en position verticale. La bordure extérieure, elle, doit être de 8 mm. Autres caractéristiques techniques : l'épaisseur de chaque partie de chaque lettre doit être de 6 mm et être uniforme. La hauteur de chaque lettre doit être de 40 mm au moins et leur largeur d'au moins 30 mm, à l'exception de la lettre « i », qui doit mesurer 6 mm.

Pour les Contract Bus, l'autocollant doit être bleu pâle et toutes les lettres doivent noires et affichées en position verticale. La bordure extérieure doit être de 10 mm. L'épaisseur de chaque partie de chaque lettre doit être de 18 mm. La hauteur de chaque lettre doit être de 80 mm au moins et la largeur, elle, de 75 mm au moins. La NTA conseille vivement aux propriétaires de ce type de véhicule de se conformer aux présents règlements de façon appropriée et dit compter sur leur coopération.