TRAVAILLEUSE DU SEXE, TOXICOMANE, PRISONNIÈRE, SÉROPOSITIVE : Mères avant tout

Travailleuse du sexe, toxicomane, détenue, personne vivant avec le VIH : c’est ainsi que la société considère Meena, Huguette, Youshrin et Jessy. La souffrance, l’exclusion et la stigmatisation font partie de leur quotidien.

En marge de la Fête des mères, célébrée ce dimanche 28 mai, elles se sont confiées à Scope. Non pas pour se déculpabiliser, se justifier, s’excuser ou chercher un peu de pitié. Mais tout simplement pour ne plus être privées de leur statut de mère.

À peine le seuil de la porte franchi qu’elle s’empresse d’éloigner livres et cahiers éparpillés sur une table basse où sa benjamine a allumé une bougie. Elle demande à son aîné de se rendre à la boutique du coin pour effectuer quelques achats. Ce n’est qu’après avoir accordé quelques minutes à ses enfants que Jessy s’octroie une pause. Voilà bientôt une quinzaine d’années qu’elle “tras lor koltar”. Ce qui ne l’empêche pas “de remplir mon rôle de mère auprès de mes enfants. Même si je ne suis pas avec eux 24 heures sur 24, je garde toujours un œil sur eux”.

“Mo pa ti pou la zordi”.

Huguette aurait souhaité en faire autant. La jeune femme purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Beau Bassin. Elle retrouvera tous ses droits de mère d’ici quelques mois et pourra reprendre sa vie auprès de ce qu’elle appelle “ma petite tribu”. Pour l’instant, elle ne s’occupe que du plus jeune, qui vit avec elle derrière les barreaux. Les trois autres ont été confiés aux grands-parents.

Si Youshrin ne s’était pas retrouvée face à la menace d’être privée de la garde de ses enfants, elle sait que “mo pa ti pou la zordi”. Trois mois depuis que la toxicomane a rejoint un centre spécialisé pour entamer une cure.

Meena, elle, ne pourra pas guérir car il n’existe toujours pas de remède pour sa maladie. Vivant avec le VIH depuis dix ans, elle partage ce “secret” avec son unique enfant. Elle n’en parle pas aux autres membres de sa famille et à ses proches. “C’est parce que nous sommes très proches que mon enfant a compris que j’étais malade. Il est encore trop jeune pour connaître toute la vérité. Mais il sait que les médicaments m’aident et que je peux mourir si je n’en prends pas.”

Qu’importe leur situation, ce qui prime dans leurs cœurs, c’est leur statut de mère, affirment Huguette, Jessy, Meena et Youshrin. Cette dernière confie : “Même si j’avais de la drogue dans mes veines, j’ai toujours eu mes enfants dans la peau.” Mais la société éprouve du mal à leur accorder le respect qui leur est dû. “Les gens trouvent plus facile de critiquer au lieu de chercher à comprendre. On se demande s’ils n’ont pas besoin de faire du mal aux autres pour se sentir bien dans leur peau.”

La “chance” d’être en prison.

Plutôt apprendre à vivre avec ces discriminations que d’essayer de changer les mentalités ti-lespri. S’agissant de préjugés, Jessy en connaît un rayon. “Pour beaucoup d’entre vous, il est impossible d’associer l’image de la putain à celle de la mère. Lerla mem ki nou retrouv nou avek boukou letiket lor nou fron. Femmes immorales, criminelles et irresponsables. Sans oublier paresseuses et voleuses.” Pire encore : s’entendre dire que leurs enfants seraient bien mieux élevés dans des familles d’accueil, en se basant sur l’argument que des “femmes de mauvaise vie” n’ont ni le cœur ni les sentiments pour s’occuper de leurs enfants.

Huguette, qui avait déjà mauvaise réputation bien avant son incarcération, préfère s’attarder sur sa nouvelle vie. “Quand je suis arrivée, je pleurais tout le temps. Mais j’ai très vite réalisé la chance que j’avais d’être ici avec un de mes enfants”, murmure cette mère, âgée d’une trentaine d’années. Condamnée à trois ans de prison pour trafic et vente de drogue, elle se reconstruit. Mais elle redoute le moment de la libération. “J’oublie parfois que je suis en prison. Ici, je suis traitée comme une mère avant d’être considérée comme une détenue. Deor, sa pou enn lot zistwar.”

Sur les cent six détenues, elles sont actuellement trois à vivre avec leurs enfants, selon les indications fournies par les autorités pénitentiaires. Ces mères avec enfants bénéficient d’un traitement spécial : leur cellule se trouve dans une aile séparée des autres détenues. Berceau, couches, lait et autres équipements et effets nécessaires leur sont fournis. Elles ont aussi un espace de détente commun, avec des télévisions et des jeux pour les enfants.

“Kouma dir nou bann marsan lamor”.

Son quotidien ne lui semble donc pas différent. Comme toute mère “normale”, elle veille au bien-être de son enfant. “Je lui donne le bain, je l’habille, lui donne à manger, je le prépare avant son départ à la crèche et, à son retour, je passe du temps avec lui. J’ai le même instinct maternel et les mêmes inquiétudes.” Ce que confirme Jessy, qui organise son quotidien comme “tou bann lezot mama ki bizin al travay. Nous pouvons concilier vie privée et vie professionnelle. Les travailleuses du sexe peuvent avoir des horaires spécifiques qui leur permettent d’amener et d’aller chercher leurs enfants à l’école. Ou alors, comme les infirmières par exemple, elles peuvent travailler de nuit et être disponibles pour leurs enfants pendant la journée”.

Pour éviter les préjugés dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, Meena a choisi de mentir et de se taire pour éviter à son unique enfant de subir les moqueries et d’être éventuellement rejeté à l’école et dans le cercle familial. “Malgré toutes les informations et un semblant de changement d’état d’esprit vis-à-vis du sida, il m’est impossible de faire confiance aux gens. Certains peuvent paraître compréhensifs mais ils paniquent dès qu’un sidéen est trop près. Kouma dir nou bann marsan lamor.”

Puis, il y a ceux qui considèrent la toxicomanie comme étant incompatible avec la maternité et qui évoquent la sécurité des enfants. C’est ainsi que Youshrin a été dénoncée par ses voisins et que la Child Development Unit (CDU) a débarqué chez elle. Au moment des faits, elle a eu du mal à l’accepter; avec le recul, cette mère des trois enfants reconnaît que “cela a été un mal pour un bien”. Youshrin ajoute : “Il n’est pas difficile d’entreprendre une cure et de reprendre ma vie en main. J’ai la volonté de m’en sortir. Cependant, les gens continueront à voir en moi la toxicomane. Ladrog, li fer nou ditor, me sa bann regar ek parol dimounn ki pli pa bon parski sa kapav fini ou net.” Puisque leurs activités sont illégales ou jugées non conformes à la morale, ces femmes subissent l’intolérance, la discrimination et, dans certains cas, elles sont mêmes victimes de violence barbare et gratuite.

“J’apprends chaque jour de mes erreurs”.

À quelques jours de la Fête des mères, ces femmes peuvent difficilement s’imaginer un changement d’attitude à leur égard. Elles préfèrent s’accrocher à d’autres rêves. “Avant, je pensais que j’étais une bonne mère. Après ces semaines passées ici avec mes enfants, j’ai réalisé que je ne les avais pas suffisamment choyés”, nous confie la jeune toxicomane en réhabilitation. Elle s’est fait une promesse : “Avant, mes mains me servaient à m’injecter la drogue. Dorénavant, elles vont uniquement me servir à donner des caresses et de l’amour à mes enfants.”

Avec l’apprentissage à la couture qu’elle a suivi à la prison, Huguette se voit déjà travailler à son compte pour offrir une vie saine à ses enfants. “En prison, j’apprends chaque jour de mes erreurs et cela me donne envie d’être encore meilleure pour eux.” Après un long silence, elle ajoute : “Je comprends que mes actes peuvent avoir des conséquences pour ceux que j’aime. Je ne veux pas que mes enfants suivent ma voie. Ici, je deviens adulte.”

Chaque jour de plus avec son fils est un jour de gagné pour Meena. “Le VIH ne me permet pas de faire des projets à long terme. Mais je pense faire comme toutes les autres mères. Il me faudra le protéger et surtout le préparer à être fort.” Depuis qu’elle a donné naissance à ses enfants, il n’y a pas un jour où Jessy pense avoir manqué son devoir de mère, même si elle exerce le métier de travailleuse du sexe. “Eski tou dimounn pa travay pou viv ek okip so fami ? Be mo fer parey. J’espère que cela fera évoluer la réflexion sur toutes ces mères qui ne font pas les choses comme tout le monde”, conclut Jessy, avant de prendre congé de nous. Ce soir, elle gardera ses habits de mère. Ceux qu’elle porte pour exercer son métier dans la rue resteront dans le placard.

Le 28 mai sera un jour spécial pour chacune de ces quatre femmes. Elles nous ont parlé de leurs projets pour la journée : sortie, rencontres, déjeuner… Ce dimanche, elles espèrent toutes que cette journée débutera par “Bonne fête, maman !”.