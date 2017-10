TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION À ST-GÉRAN : Arrêt des travaux dans le lagon Demande d’injonction demain

Les travaux de construction et de rénovation entrepris à l’hôtel St-Géran continuent de provoquer des remous. Après la visite du leader du MMM sur le site la semaine dernière et une manifestation organisée dimanche dernier par les habitants et pêcheurs de la localité, mercredi c’était au tour du ministre de l’Environnement, Étienne Sinatambou, de s’y rendre. Un constat de visu effectué en présence de quelques pêchers et des officiers de son ministère, et durant lequel le ministre a pu prendre connaissance de l’ampleur des travaux, qui ont d’ailleurs connu un coup d’accélérateur, note George Ah Yan, porte-parole du Forum Citoyens Libres, qui assiste les pêcheurs de la région dans leur revendication. Ainsi, face aux fouilles dans le lagon démarrées mardi, selon les pêcheurs, et qui risquent de détruire l’écosystème marin, avec pour conséquence un impact sur le gagne-pain des pêcheurs, le FCL déposera demain une injonction en cour, réclamant l’arrêt des travaux. Entre-temps, la direction de l’hôtel annonce sa réouverture le 1er décembre 2017.

C’est avec étonnement et beaucoup d’appréhension que les habitants et pêcheurs de Poste de Flacq ont constaté depuis mardi dernier des travaux de dragage de sable dans le lagon de St-Géran. Des fouilles effectuées à marée basse et même durant la nuit, avec de grosses machines. « Jamais on nous a dit qu’il y aurait ces fouilles », déplore le porte-parole du FCL, qui est allé s’enquérir de la véritable nature de ces travaux auprès du ministère de l’Environnement. D’autant que des changements auraient été apportés à l’Environment Impact Assessment initial.

D’où également sa démarche pour entrer en communication avec le ministre de tutelle, qui a accepté de faire un état des lieux avec les pêcheurs, mais sans la presse, mercredi dernier. Si Étienne Sinatambou a fait comprendre qu’il rencontrerait à nouveau les pêcheurs et autres protestataires durant cette semaine après enquête, lors de sa conférence de presse hier, il a laissé comprendre que « tout ce qui se fait au Saint-Géran se fait dans le respect de l’environnement. Les spécialistes concernés y travaillent pour nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions » (voir texte plus loin).

Or, pour les pêcheurs, la situation ne peut pas attendre car avec l’avancée des travaux, dont les fouilles, les dégâts risquent d’être irrémédiables. C’est le message également passé lors de la manifestation tenue dimanche dernier à « La Pointe » (Ilot Banane) dont ils craignent la privatisation. « On ne comprend pas pourquoi cette île est agrandie. On nous parle de récif artificiel, mais en réalité c’est un agrandissement de l’îlot. Auparavant les gens allaient sur cette île pour pique-niquer. Nous craignons que l’accès nous soit interdit, car l’île devant servir au St-Géran pour un développement économique. »

Face à la situation, le FCL a décidé de déposer ce lundi une demande d’injonction pour stopper les travaux. Le temps pour les protestataires d’analyser les données du EIA controversé. Parallèlement, ils comptent continuer leur série de meetings de sensibilisation, dont le prochain est prévu le 6 octobre à Bramsthan à partir de 14h30.

Ouverture de l’hôtel le 1er décembre

La direction du St-Géran a tenu mettre en exergue son projet, souhaitant éclairer la population sur les travaux en cours.D’emblée, fait-elle ressortir, « One & Only est fiers d’avoir activement participé au développement de la communauté et de l’économie mauricienne depuis plus de 40 ans. Nous sommes honorés de faire partie des pionniers du tourisme et de l’hôtellerie à l’île Maurice et nous travaillons ..afin de faire connaître et reconnaître mondialement la valeur de cette île. »

Indiquant que plus de 850 personnes travaillent sur le relooking de l’hôtel et l’amélioration de son environnement, les promoteurs soulignent que « nous sommes solidaires, fidèles et notre intérêt pour le développement et la protection de l’île reste inchangé durant cette période de rénovation. Cela avec le soutien du gouvernement mauricien, des autorités et des communautés alentours.... Un plan de protection de la plage a été miise en place afin de freiner son érosion tout en respectant les clauses des autorisations obtenues », explique la direction. Qui plus est, rappelle-t-elle, « nous avons été guidés par des ingénieurs des côtes, experts dans la réhabilitation des bords de mer afin de permettre aux communautés locales ainsi qu’à nos clients de profiter le plus longtemps possible de la magnifique plage de Belle Mare. »

C’est ainsi que, confiante, One & Only annonce la réouverture de son établissement pour le 1er décembre 2017.

Étienne Sinatambou : « Tout se fait dans le respect de l’environnement »

En réponse à une question de Week-End sur sa présence sur la plage du Saint-Géran mercredi dernier, le ministre de l’Environnement a déclaré que c’est parce qu’il a pris connaissance « de toutes sortes d’allégations dans la presse » qu’il a pris la décision de faire un constat. Etienne Sinatambou a expliqué que les pêcheurs qu’il a rencontrés lui ont confié leur désarroi par rapport à l’extraction sur les bancs de sable effectuée par l’hôtel.

« Ils m’ont dit que cet exercice est un crime. Zot dir mwa zot konn sa disab-la dan sa plas-la depi zot zanfan. De leur côté, mes techniciens m’ont confirmé que les photos, de Google Map, dont ils disposent et datant de 2005 et 2017 respectivement, démontrent clairement qu’il n’y avait pas de sable à l’endroit indiqué par les pêcheurs. En 2017, le sable avait diminué. Et là où se passe l’extraction, le sable n’est autre que celui qui provient de l’érosion. À la place des brise-lames, l’hôtel est en train de créer un genre de récif artificiel. Le même exercice a été fait dans le Sud […] avec des travaux similaires. Je comprends le désarroi de ceux qui pensent qu’il se trame quelque chose de mal. Mais je rassure la population : tout ce qui se fait au Saint)Géran se fait dans le respect de l’environnement. Il y a un Monitoring Committee qui veille à la situation de près. Et en parallèle je poursuis le dialogue avec toutes les parties concernées pour éviter tout dérapage. Je prends aussi note des doléances. »

Etienne Sinatambou a aussi longuement parlé des travaux menés actuellement par le Saint-Géran lors de la conférence hebdomadaire du gouvernement hier matin. En investissant gros, soit Rs 7 milliards, pour être l’un des dix meilleurs hôtels au monde, le Saint-Géran n’a aucune raison de faire du tort à l’environnement marin, a-t-il souligné. Il a été catégorique sur l’intérêt que porte l’établissement à la préservation de la flore et faune marines pendant ces gros travaux. D’ailleurs, Étienne Sinatambou n’a eu de cesse de maintenir qu’il n’y a jamais eu d’intervention extérieure pour faire pression sur l’Environnement afin que ce ministère revoie l’EIA Licence accordée au Saint-Géran. Selon le ministre, c’est Paul Bérenger, le leader du MMM, qui était présent sur les lieux il y a une semaine qui a attisé ce « mensonge ». L’EIA Licence, a-t-il dit, comporte des conditions auxquelles l’hôtel doit se soumettre. L’hôtel, avance encore le ministre, était dans ses droits lorsqu’il a contesté la permission du retrait de trois brise-lames. Il a même dit son appréciation quant au recours à l’expertise de techniciens et scientifiques par l’établissement.

« Il n’y a eu aucune improper interference de la part d’aucun ministre dans mon ministère. Des décisions sont prises en fonction de notre politique, qui est le développement durable. »