TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION : Le St Géran s’engage à stopper les constructions illégales

Alors que la réouverture de l’établissement hôtelier est annoncée pour le 1er décembre, le One & Only Le St Géran Hotel, devra sans doute revoir ses plans. Pour cause, des démolitions à faire, notamment en ce qui concerne les bâtisses érigées sur la plage à moins de 30 mètres des High Water Marks (HWM). C’est ce qui ressort des délibérations devant le juge Asraf Caunhye vendredi dernier après que le Government Land Surveyor du ministère des Terres et du Logement a confirmé que, dans le cadre de ses travaux, le HWM Level de 30 mètres n’a pas été respecté par les promoteurs. Au-devant des faits, l’hôtel a pris l’engagement de stopper les constructions à moins de 30 mètres en cour, et de se conformer aux réglementations.

C’est un jugement qui prend à contre-pied non seulement les promoteurs, mais aussi le ministre de l’Environnement. En effet, alors qu’Etienne Sinatambou, après avoir effectué une visite du site le 27 octobre, avait déclaré dans une conférence de presse qu’après son constat, « tout se fait dans le respect de l’Environnement » et qu’« en investissant gros, soit Rs 7 milliards, pour être l’un des dix meilleurs hôtels au monde, le Saint-Géran n’a aucune raison de faire du tort à l’environnement marin », le verdict de la cour, vendredi, démontre qu’il y a eu entorse à l’Environment Protection Act (EPA). Les quatre points de protestations avancés par les protestataires soutenus par le Forum Citoyens Libres (FCL) et représentés par Mes Vimal Rajkumar, Krishna Sawoo, Mahen Saulick et l’avoué Sunil Lutchmun, - à savoir : l’enlèvement de la jetée provisoire installée avec des sacs de sable pour convoyer des rochers dans le lagon, l’arrêt du dragage de sable, l’enlèvement des rochers qui devaient faire office de récifs artificiels, et les constructions à moins de 30 m - ont en effet tous été pris en compte par le juge qui a demandé au promoteur de s’aligner à l’EPA. Le juge Caunhye a de même rappelé le Conseil de District de Flacq à l’ordre, le promoteur de One & Only Le St Géran Hotel, n’ayant pas respecté les conditions rattachées à son permis de construction.

En effet, du constat effectué sur le site mercredi dernier par les officiers des Terres et du Logement, Roshi Singh Doorgachurn, Government Land Surveyor, a juré un affidavit dans lequel il indique que des bâtiments érigés sur la plage sont à moins de 30 mètres du HWM Level. Certaines bâtisses se situeraient même à 21 mètres. Or, le Conseil de District de Flacq, qui a octroyé le Land & Building Permit au St Géran, n’a pas effectué de monitoring conformément à son rôle, laissant ainsi les constructions se faire sans tenir compte de la loi. D’où le rappel à l’ordre par le juge Caunhye.

L’hôtel St Géran, à travers son avocat Me Iqbal Rajabalee, a reconnu ses erreurs et s’est engagé devant la cour à stopper les travaux et faire le nécessaire pour remédier à la situation. « C’est une victoire de David contre Goliath », estime le porte-parole du FCL Georges Ah Yan et des plaisanciers, pêcheurs et habitants de l’Est, se félicitant de la bataille menée pour protéger l’Environnement et le droit des citoyens à la mer.

Combat pas terminé

Toutefois, fait-il ressortir, le combat est loin d’être terminé. « Certes, les travaux hors cadre légal seront stoppés. Il faut maintenant que l’hôtel restaure l’environnement qui a connu des dégâts conséquents », dit-il. D’où les procédures légales qui seront enclenchées contre l’établissement hôtelier pour que les rochers installés dans le lagon, allongeant l’îlot Banane pour en faire deux récifs artificiels, soient enlevés. Mais aussi le remplacement des quelque 400 à 500 tonnes de sable qui formaient auparavant un banc de sable où le public pouvait pique-niquer. Les protestataires comptent aussi réclamer un dédommagement versé aux pêcheurs qui ont peiné pour gagner leur vie depuis février 2017 en raison des travaux.

Vendredi prochain, le FCL se rencontre à Trou-d’Eau-Douce pour expliquer ses prochaines actions. Un meeting de remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce premier combat une réussite est prévu pour le dimanche 22 à Poste-de-Flacq, annonce Georges Ah Yan.