TRAVEL BULLETIN STAR AWARD 2016 : LUX* Resorts & Hotels élu Star Luxury Hotel Brand

Le groupe LUX* Resorts & Hotels a été élu Star Luxury Hotel Brand 2016 lors des Star Awards organisés la semaine dernière au Royaume-Uni.

Les Travel Bulletin Star Awards font partie des récompenses les plus prestigieuses de l’industrie du tourisme au Royaume-Uni. Ils visent à mettre en lumière le savoir-faire et à récompenser l’effort fourni par les opérateurs du secteur touristique au cours des 12 derniers mois pour atteindre l’excellence concernant les produits et services offerts aux agences de voyages du Royaume-Uni.

Le vote, ouvert exclusivement aux grandes agences de voyages indépendantes en ligne et basées au Royaume-Uni, a été effectué sur une période de six semaines, du 29 avril au 3 juin. Toutes les agences ont été invitées à défendre les entreprises qu’elles considèrent comme les meilleures en votant pour elles dans les différentes catégories dans lesquelles elles étaient nominées. C’était un vote complètement ouvert et équitable, sans nomination ni enregistrement des établissements.

Julian Hagger, Chief Sales & Marketing Officer de LUX* Resorts & Hotels, soutient que « toute notre organisation est passionnément engagée pour faire briller LUX*. Les expériences exceptionnelles que propose LUX* à travers son programme Reasons To Go, le niveau élevé de service primé à maintes reprises, notre portefeuille unique d’établissements et surtout nos équipes font de LUX* ce qu’elle est aujourd’hui. C’est une marque de luxe qui a su se différencier de par la qualité de ses services, ayant pour objectif d’aider les gens à célébrer la vie, chaque jour. Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible et la confiance placée en LUX * Resorts & Hotels ».

Travel Bulletin est le premier magazine hebdomadaire pour les agences de voyages britanniques. Lancé en 1975, il couvre toutes les nouveautés de l’industrie du tourisme, notamment les tour-opérateurs, les compagnies aériennes, les croisiéristes, les hôtels, les offices du tourisme, les opérateurs de trains et de ferrys, les sociétés de location de voitures ou les parcs à thèmes. Ce magazine est considéré comme la référence pour toutes les agences de voyages au Royaume-Uni.