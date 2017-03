THE TREE : Roshan Bhoojedhur présente un film d’horreur mauricien

Dans quelques semaines, Roshan Bhoojedhur lancera son premier long-métrage, The Tree. Un film d’horreur qui parle de possession démoniaque dans la lignée de L’Exorciste, un des films préférés du réalisateur. Nous avons rencontré ce jeune homme qui croit dur comme fer dans son projet. Il attend un bon accueil du public.

Shane, la trentaine, vient de se marier avec la femme de sa vie. Son beau-père lui donne les clés de sa villa, située à Quartier Militaire, pour la lune de miel du couple. Son bonheur de nouveau marié est perturbé le lendemain de sa nuit de noces lorsque l’arbre situé dans la cour de la villa ne finit pas d’attirer son attention. Il n’a qu’une idée en tête : abattre cet arbre. N’y tenant plus, il prend une hache pour assouvir cette pulsion qui le ronge. Au premier coup de hache, il tombe par terre comme pétrifié, et demeure immobile. Quand sa femme vient le voir, il ne se rappelle plus où il est. Il est comme possédé…

Sans effets spéciaux.

C’est le synopsis de The Tree, un film d’horreur que Roshan Bhoojedhur est en train de tourner actuellement. Servi par quatre rôles principaux, le long-métrage comprend une quinzaine de personnages. Selon l’initiateur du projet, pratiquement tout le film se déroule dans cette villa à Quartier Militaire, et sans effets spéciaux. “Nous avons travaillé avec les moyens du bord mais le résultat devrait plaire.” Selon le réalisateur, l’histoire est basée sur des faits réels. “Il est arrivé des choses un peu étranges à un de mes bons amis, que j’ai voulu immortaliser à travers ce long-métrage. C’était l’occasion pour moi de montrer mes talents de scénariste et de réalisateur.”

Cette histoire a été écrite il y a une dizaine d’années et a été conservée précieusement. Ce scénario a dormi dix ans dans un tiroir en raison du manque de financement. Les difficultés rencontrées à la recherche de sponsors ont presque forcé Roshan Bhoojedhur à abandonner l’idée de réaliser ce film un jour. Mais sa patience a fini par payer. “Je dois remercier 361, qui m’a sponsorisé et sans qui ce film n’aurait sûrement jamais vu le jour. Je dois également remercier le cameraman et les autres techniciens qui ont bien voulu m’aider à réaliser le film, sans être rémunérés pour l’instant.”

Premier essai.

Le choix de Roshan Bhoojedhur de réaliser un film d’horreur pour son premier essai peut étonner. Mais il est convaincu que cela lui donnera le petit coup de pouce dont il a besoin pour accomplir son rêve de réaliser des films régulièrement. Il confie que ce genre, quoique moins populaire auprès du public local, correspond parfaitement à ses désirs de jeune réalisateur. “Depuis que je suis jeune, j’ai une fascination pour les films d’horreur. J’en regarde pas mal, avec toujours le même plaisir. Quand j’ai vu L’Exorciste, j’étais tout excité. C’est un film que j’adore et que je peux revoir très souvent.”

S’il en est à ses premiers pas derrière la caméra, Roshan Bhoojedhur n’est cependant pas un novice en tant qu’acteur. En effet, il a figuré au casting du film Dil Jo Bhi Kahey réalisé par l’Indien Romesh Sharma, avec notamment Amitabh Bachchan. Ce long-métrage était inspiré de la série mauricienne C’est la vie, qui avait fait fureur sur la MBC en 2002. Il y jouait le meilleur ami du personnage principal. Il a également réalisé des sketchs humoristiques que vous pouvez découvrir sur sa page Facebook.

Si tout se déroule à merveille, le film devrait être projeté à Maurice dans quelques mois, ainsi que dans une petite salle en Inde.