À l’instar de nombreux pays l'Île Maurice a su prendre le train des nouvelles technologies et est connectée au monde entier. Ce qui est un atout considérable pour le développement futur du pays. Cependant, s'agissant de deux aspects essentiels de la vie quotidienne des Mauriciens, il est regrettable de constater que la situation a à peine évolué. Conçue en 1979 et rendue opérationnelle au début des années 1980, la CNT avait été présentée comme la solution infaillible aux problèmes du transport en commun: fini les longues attentes le matin et l'après-midi, parfois jusqu'à ce que le bus soit bondé, ainsi que les fumées noires qui se dégagent des pots d'échappement, des express qui ne sont express qu'une partie du trajet. On allait voir ce qu'on allait voir. Hélas tant d'années plus tard même si la flotte a été renouvelée et qu'on parle encore du métro léger les usagers subissent le même sort qu'auparavant. L'accès à l'eau 24 heures sur 24 demeure pour bon nombre de Mauriciens un handicap majeur. Depuis la création de la CWA en 1971, au moins neuf plans ont été élaborés par différents connaisseurs et soumis aux autorités afin d'atteindre l'objectif de l'eau 24 sur 24. Trente ans plus tard dans certaines régions, notamment le nord et le sud, les habitants sont réduits à attendre des heures pour se laver ou pour leur usage domestique. Et ce n'est que maintenant qu'on se rend compte qu'il faut, par exemple, accroître la capacité de La Nicolière de cinquante pour cent et de construire un nouveau réservoir pour le sud.

Comment comprendre que les différents responsables, à tous les niveaux, ont-ils pu faire preuve d'un tel immobilisme pendant de si longues années?

Serait-ce qu'en dépit des alternances politiques il y aurait une spécificité mauricienne du laisser-aller ou alors une absence totale de volonté, de vision de ce que sera l'avenir en anticipant les changements et les enjeux à venir. Une dose de pragmatisme ne ferait pas de mal. En attendant le messianique Metro Express, projet qui date de plus de vingt-cinq ans, il convient de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs comme les couloirs bus par exemple ou mettre en place un projet bien défini pour l'approvisionnement en eau pour toute la population en se fixant surtout un cap, une ligne bien définie avec obligations de s'y tenir sans atermoiements ni instabilité au niveau de la direction de ces entreprises quelle que soit la situation.



SHAKEEL KUSRUTSING