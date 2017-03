TRIANON: Un lieu d’accueil généreux et convivial

Le domaine historique de TRIANON est situé dans le Quartier des Plaines Wilhems, formé par la réunion de diverses portions de terres limitrophes entre les rivières Cascade et Terre-Rouge à l’est, et celles des Plaines Wilhems, Rivière-Sèche et Rivière-du-Mesnil à l’ouest et au-delà. La première concession de cette région fut accordée le 20 octobre 1730 par le gouverneur Nicolas de Maupin, à madame veuve Anne Claude Giblot et son fils et associé, Jean Baptiste Giblot du Cray. Les noms de ces derniers figurent sur une carte topographique des concessions aux Quartiers des Plaines de Willhems, en date de 1740, par Pierre Guyomar. Dans le contrat de cette concession, il est stipulé “que pour mettre cette concession en valeur, les nouveaux propriétaires s’engagent dans l’espace de trois ans à travailler les terres à la culture du café, originaire de Moka, et de payer chaque année pour redevance trente livres de Ris blancs, et trente livres de bleds et en outre d’y payer annuellement quatre onces de café par chaque arpent de terre défrichable”. Ainsi étaient les conditions de l’époque coloniale française pour acquérir une concession. Parmi les propriétaires qui se succédèrent à Trianon figurent Luc Duquilly, ancien capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes ; Antoine Desforges Boucher, Gouverneur de l’Isle de France, François Mabille, Conseiller honoraire au Conseil Supérieur de cette Isle.

Trianon : dès que ce nom est évoqué, on pense aussitôt à la France, aux Trianons de Versailles chères à la reine Marie-Antoinette. Le propriétaire d’alors aurait-il donné cette appellation à ce domaine pour se remémorer d’un lieu cher à son cœur ? On ne le sait pas, sans doute, ne le saura-t-on jamais. La réponse se trouve avec celui qui gît ici, entouré des siens dans un petit cimetière familial communément appelé “Le Tombeau” qui se trouve non loin dans ces champs de cannes verdoyants. Là, sous une pierre tombale recouverte d’un marbre craquelé et noirci par les ans, repose Paul Martin Moncamp, bâtisseur de Trianon. S’y trouvent aussi, les sépultures de ses filles, de son petit fils, décédé en bas âge, son gendre Jean Augustin Adrian qui développa et agrandit le domaine et, Gaspard Hugues, ami de Martin Moncamp.

Ce dont on peut être certain, c’est que Paul Martin Moncamp, avait des liens privilégiés avec Louis XVI. Natif de La Caze, dans le département du Tarn, il était le fils de Philippe Martin et Marie Bruniquel. Son grand-père, Jean de Bruniquel fut sieur de Moncamp. Etant de religion réformée, il reçut sa première éducation à Genève, s’appliqua à l’étude des sciences, particulièrement celle de la chimie et étudia la médecine à Paris. La connaissance des langues orientales le fit choisir par le gouvernement français pour des missions diplomatiques auprès des princes indiens dans l’Inde. Louis XVI lui témoigna sa satisfaction en lui accordant le brevet de médecin du roi et le gratifia d’une pension sur la cassette royale.

Paul Martin Moncamp arriva à l’Ile de France en 1788. Dès son arrivée, il s’intéressa aux affaires du pays et prit une part active aux débats sur les affaires de Chandernagor, comptoir que possédait la Cie. des Indes. Il s’associa à François Van Meerbeke dont il avait épousé la sœur et se rendit acquéreur d’un terrain d’habitations de 398 arpents dans cette région avec 90 esclaves, les bœufs de charroi, bourriquets, cochons, voitures, forges et tout ce qui s’y rattache pour l’exploitation des terres. En 1803, il y établit une sucrerie dont les moulins étaient à eau et quelques années après avait agrandi son domaine. Ses terres furent plantées en cannes, girofliers, caféiers et en cultures vivrières.

“Le château de Trianon”

En 1795, pendant qu’il occupait les fonctions de maire des Plaines Wilhems, la municipalité s’assembla en comité dans sa belle demeure qu’autrefois les habitants des lieux appelèrent “le château de Trianon”, laquelle fut démolie en 1926.

A l’arrivée du Général Charles Isidore Decaen en 1803, Paul Martin Moncamp fut le premier colon qui lui rendit visite. Par la suite, Decaen se transporta sur son habitation de Trianon et se lia d’amitié avec lui. Il l’honora de sa confiance et se vit confier des postes importants dans l’administration de la colonie.

Son hospitalité s’étendit jusqu’au naturaliste Michaux engagé dans l’expédition du Capitaine Baudin vers les terres australes. Ce dernier, après avoir quitté le Havre, retrouva à l’Ile-de-France le compagnon de ses tribulations dans les déserts d’Arabie, le médecin et chimiste Paul Martin Moncamp qui l’accueillit sur son habitation de Trianon où il mit à sa disposition un jardin d’essai et un esclave pour le servir.

Sur les propositions de Joseph François Charpentier de Cossigny, La Société des Sciences et des Arts de l’Isle de France venait de poser ses jalons dans l’île en 1801 et Martin Moncamp fut parmi les membres fondateurs avec Milbert, Céré, Stadtmann, Delisse et entre autres certains de l’expédition Baudin.

Paul Martin Moncamp mourut sur son habitation le 3 mars 1827. C’est son gendre Jean Augustin Adrian et la fille de Paul Martin Moncamp, Antoinette Pauline, qui héritèrent de son patrimoine.

Mon Repos, berceau du culte

Au Trianon, la maison qui porte à son fronton le millésime 1774 appartenait à Jean Augustin Adrian, avoué, né à Lezouz dans le Puy de Dome, en France, qui avait épousé en secondes noces Antoinette Pauline, fille de Paul Martin Moncamp.

Ayant hérité de ce dernier la propriété de TRIANON établie en sucrerie, Adrian fit l’acquisition d’autres terres par adjudication, dont l’habitation dite MON REPOS sur laquelle se trouve cette maison du 18e siècle.

Jusqu’à 1845, le district des Plaines Wilhems ne possédait ni église ni cimetière. Les habitants étaient contraints de recourir soit à Moka, soit à Port-Louis, pour les actes religieux et faisaient souvent enterrer leur proches sur les habitations sans aucune cérémonie. Grâce à l’hospitalité de Jean Augustin Adrian, une chapelle fut aménagée au rez-de-chaussée de la maison de Mon Repos. L’abbé Cornélius John Hogan, un Irlandais, nommé par Mgr Collier, résida dans une aile et la première messe fut célébrée dans le grand salon, le dimanche 18 janvier 1846. Parmi les 278 baptêmes célébrés dans la résidence de Mon Repos, on comptait de nombreux adultes.

Entre-temps, des appels d’offres pour la construction de l’église furent lancés et des réunions furent tenues dans cette demeure par M. Augustin Adrian, président du Conseil de Fabrique. On peut lire les annonces suivantes dans la presse de l’époque:

“Le comité spécial pour l’édifice de l’Eglise Catholique Romaine des Plaines Wilhems recevra à La Chapelle de MON REPOS jusqu’au mardi 30 octobre de nouveaux plans de Messieurs Les Entrepreneurs pour l’édifice de ladite église devant contenir 1,000 à 1,200 personnes. Tous renseignements pourront être obtenus de M. Adrian, Président de Conseil de Fabrique.”

Un autre article mentionne :

“La Fabrique chargea son Président Jean Augustin Adrian, d’approcher le Gouverneur et une réunion générale fut tenue. Les habitants pauvres et aisé vinrent en si grand nombre que la chapelle et le bas de la maison de Mon Repos ne pouvaient contenir la foule dont beaucoup encore étaient obligés de se tenir aux alentours du bâtiment.”

Six années durant, les fidèles se rassemblèrent dans cette maison convertie en chapelle pour le culte, jusqu’à la construction de l’église St Jean en 1852.

Anecdote, usages et flore de Mon Repos

Une petite anecdote concernant la maison Mon Repos : la petite fille d’Augustin Adrian, Mélanie de Belzim, épousa Sir Colville Durell Barclay, ancêtre des propriétaires actuels. Le mariage devait être célébré dans cette demeure par l’abbé Hogan, mais ce dernier refusa de bénir leur union, car le futur époux était de foi protestante. A la suite de cet incident, l’abbé fut mandé par M. Adrian de quitter les lieux. Autrement, cette maison de Mon Repos servit à différentes fonctions.

Elle fut la résidence de l’administrateur de l’ancienne propriété sucrière.

C’est ici, en 1990, que prit naissance l’Ecole du Centre Pierre Poivre fondée par Mme Elizabeth Boullé. Cette demeure, transformée en établissement scolaire ouvrit ses portes à 90 élèves qui occupèrent les lieux jusqu’en septembre 1993, date à laquelle l’établissement scolaire de Helvétia fut prêt pour recevoir un plus grand nombre d’élèves. Aujourd’hui elle abrite un centre de gymnastique nommé Equilibre. Se trouvent aussi, un salon de coiffure et un restaurant où sont concoctés des mets équilibrés.

La pelouse comporte quelques espèces intéressantes tels le Champac, originaire des forêts humides de l’Inde. C’est l’abbé Galloys qui aurait rapporté de son voyage en Extrême-Orient cet arbre à fleurs odorantes jaunes. Au Siam, l’infusion sert de lotion de toilette qui est aussi aspergée sur les lits nuptiaux. Cette plante fut aussi employée comme remède contre la fièvre paludéenne.

L’arbre abritant les personnages en marbre qui semblent sortir de la mythologie, qu’autrefois les habitants des lieux, appelaient Paul et Virginie, se nomme le RICHARDELIA CAMPECHIANA, le canistel dont le fruit est comestible. Il est originaire de l’Amérique tropicale et a été introduit en 1909 par Gabriel Regnard. Il n’est pas très cultivé.

Vente de Trianon par Jean Augustin Adrian

Le 21 septembre 1852, devant Me Jean Baptiste Guimbeau, notaire, Jean Augustin Adrian vendait le domaine de Trianon à ses gendres, M.M Emile Jules Harel, pharmacien et Edouard Jacques César Jullien de Belzim, négociant. Il est décédé le 17 mars 1853 sur son habitation.

Monsieur de Belzim, avait épousé Emilie Louise Antoinette Adrian, fille de l’ancien propriétaire de cette maison. Leur petit fils, Louis Serendat de Belzim fut un peintre talentueux et renommé. Une de ses œuvres les plus importantes fut celle destinée à l’église de Carquefour, près de Nantes. Serendat de Belzim fit aussi le portrait de bon nombre de ses compatriotes et celui de Ste Ursule se trouvant dans l’église du même nom, dans le quartier de Flacq.

Témoignages de Monsieur Ghurrun

Le matériel utilisé pour ce document sur Trianon provient en partie des témoignages de Monsieur Ghurrun, petit-fils d’un ancien immigrant venu de Calcutta qui a vécu et travaillé sur ces terres. Il était à l’époque de la rédaction de ce texte, du haut de ses 93 ans, le doyen de cette ancienne propriété de Trianon. Il fréquenta la Plaisance Church of England Aided School et, possédant une excellente mémoire, s’est souvenu des évêques Otterbary et Golding-Bird et du chanoine Duff qui visitaient l’orphelinat ainsi que de Monsieur Runghen, maître d’école qui résida dans cette grande maison.