TRIATHLON CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : Camp d'entraînement avec l'équipe réunionnaise du Chaudron

Une équipe composée de 14 triatlètes réunionnais accompagnés de trois dirigeants du Club Aquatique du Chaudron (St-Denis) arrive demain pour un camp d'entraînement d'une dizaine de jours avec la participation des triathlètes mauriciens. Ce stage coïncide avec la période de préparation des Mauriciens en vue des championnats d'Afrique prévus le 7 mai à Hammamet en Tunisie.

Les Mauriciens seront engagés aux côtés des Réunionnais dimanche matin à la Coupe de l'Indépendance, compétition comptant également pour la deuxième étape des Triathlon Series prévues à partir de 8h à Poste Lafayette. « C'est bien d'avoir du frottement dans au moins une des manches pour dynamiser tout le groupe. Les locaux n'en sortiront que gagnants », remarque le président de la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri), Alain St Louis.

Le stage qui débute samedi avec des séances d'entraînement de natation en piscine à Rivière-du-Rempart verra également un des triathlètes du Chaudron s'aligner à la finale des championnats nationaux de cross-country qui se disputera à Candos. Le stage durera jusqu'au 20 mars. La délégation du Club du Chaudron logera à Roches-Noires. Elle est accompagnée de son président, Axel Louise, également élu à la présidence de la Ligue réunionnaise de triathlon le mois dernier, ainsi que d'un coach et d'un membre du club.

S'agissant de la compétition prévue dimanche à Poste Lafayette, les meilleurs jeunes principalement devraient tous répondre présent. Cela du fait que leurs résultats seront pris en compte pour désigner les deux jeunes qui participeront du 1er au 7 avril à un camp d'entraînement qui précédera l'épreuve de Coupe d'Afrique ATU de sprint prévue le 8 avril à Sharm El Sheikh en Égypte. Les noms les plus cités sont ceux de Loïc Mariette et Laëtitia d'Autriche, qui dominent les compétitions dans cette catégorie.

Par ailleurs, il nous revient que l'Union africaine de triathlon (ATU) désire multiplier, conformément au plan stratégique qu'elle a mis en place, des regroupements des meilleurs Africains pour des camps d'entraînement à partir de cette année, le premier étant déjà prévu début avril en Égypte. Le président de l’ATU, le Tunisien Lotfi Labaied, aura fait part de ce projet à Alain St Louis, également secrétaire général de l'instance africaine, afin d'être soutenu.

Les deux autres regroupements devraient ainsi fort probablement se tenir en Tunisie avant le rendez-vous continental et par la suite au Maroc. Reste à connaître le montant financier qui sera alloué au projet. L'an dernier, un regroupement similaire avait eu lieu après les championnats d'Afrique disputés en mars à Bloemfontein pour les jeunes et juniors et à Buffalo City (Port Elizabeth) pour les Elites et U23.