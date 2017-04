TRIATHLON CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : Cinq Mauriciens en Tunisie

La Fédération mauricienne de triathlon a finalisé cette semaine les noms de cinq triathlètes qui défendront les 6-7 mai prochain les couleurs mauriciennes aux championnats d'Afrique à Yasmine Hammamet en Tunisie. Il s'agit des juniors Grégory Ernest (France), Laurent L'Entête et Timothée Hugnin (Af. Sud), ainsi que Loïc Mariette et Laëtitia D'Autriche (jeunes). La sélection mettra cap sur la Tunisie le 3 mai accompagnée de Daniel Mckay, membre de la FMTri.

Cette sélection intervient après la participation d'une équipe mauricienne aux Championnats régionaux Jeunes de la Reunion tenus dimanche à Ste-Suzanne. Si Laëtitia D'Autriche y a terminé au pied du podium chez les filles, Loïc Mariette n'a pas eu de chance, ayant été contraint à l'abandon sur crevaison survenue au début du parcours de vélo. Mais pour les autres éléments de la sélection, on dira que ce sont ceux-là mêmes qui avaient été pressentis initialement qui ont fini par confirmer le choix de la fédération.

À Ste-Suzanne, Loïc L'Entêté a pris la 5e place et Alexandre Agathe la 8e chez les juniors dans le temps de 1h08’10 et 1h28’55 sur distance sprint limitée à environ 740 m de natation, 17 km de vélo et 5 km de course à pied. Ils terminent respectivement 12e et 38e au classement scratch hommes et dames confondus, la victoire revenant à Fabien Céleste (1h01’32) en masculin.

Les trois autres concurrents mauriciens, quoiqu'évoluant normalement chez les jeunes, se sont alignés sur les mêmes distances que les juniors. Jean-Ian Toinette a fini 16e en 1h11’15, Hans Marjolin 21e en 1h13’18 et Emilio L'Aiguille 37e en 1h26’23, mais classés respectivement 2e, 5e 7e chez les cadets (jeunes). Quant à Laëtitia D'Autriche et Zara Toinette, elles se sont alignées comme prévu chez les minimes (375 m natation, 8-9 km de véo et 2,5 km c.à.p) où elles ont terminé 19e et 29e respectivement au scratch, soit 4e et 11e de leur catégorie.

« L'étape de natation s'est déroulée en rivière alors que la partie vélo a été très dure à cause des côtes. Mais l'essentiel était de permettre à nos jeunes de se confronter aux autres de manière à les rendre plus motivés à l'idée de l'échéance africaine », remarque le président de la FMTri, Alain St Louis. Il fera également le déplacement en Tunisie pour assister à l'assemblée générale de l'African Triathlon Union et en tant qu'officiel technique de l'instance africaine.

Il reste désormais trois semaines à la sélection pour peaufiner sa préparation. Timothée Hugnin s'est déjà mis en évidence en participant dimanche dernier à l'étape de Coupe d'Afrique de sprint chez les élites à Sharm El Sheikh en Égypte. Il s'est classé 23e et premier Africain dans le temps de 1h06’39 devant le Tunisien Mohamed Aziz Ben Ferjani, 24 en 1h06’42. La victoire est revenue au Russe Vladimir Turbayevskiy en 1h01’26, alors que le Hongrois Laszlo Tarnai (1h01’30) et l'Italien Matthias Steinwandter (1h01’37) ont complété le podium.

Résultats des Mauriciens à La Réunion

Triathlon

1. Fabien Céleste (TCSA) 1h01’32

2. Anthony Landreau 1h01’52

3. Thomas Ninon (1er Jr) 1h03’15

4. Sébastien Refane Issarambe (2e jr) 1h04’06

5. Edouard Starck 1h04’13 (1er cad)

12. Loic L'Entêté 1h08’10 (Mce) (5e jr)

13. Yann Brault 1h08’29 (Jr 6)

14. Lucas Amelou 1h08’53 (jr 7)

16 Jean-Ian Toinette (Mce) 1h11’15 (2e cad)

20. Gautier Larrieu M (20) 1h12’01

21. Hans Marjolin (Mce) 1h13’18 (5e cad)

37. Emilio L'Aiguille (Mce) 1h26’23 (7e cad)

38. Alexandre Agathe (Mce) 1h28’55 (8e jr)

44. Mathilde Lechat 2h02’28

Minimes

1. Louis Hoarau 33'50

2. Franck Victoire 34'35

3. Nicolas Zemire 36'00

8. Thais Loiseau F 38'27

9. Anaïs Devau F 38'52

17. Tina Frouin F 40'06

19. Laëtitia D'Autriche (Mce) 40'48 (4e F)

29. Zara Toinette (Mce) 44'11 (11e F)

38. Lucas Trecasse 1h12"56