TRIATHLON - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (TUNISIE) 2017 : Un podium dans le viseur

Maurice aura six représentants aux Championnats d'Afrique de triathlon qui se disputent ce week-end à Yasmine Hammamet en Tunisie. Après un passage à vide l'an dernier à Buffalo City, East London, Afrique du Sud, Grégory Ernest, Laurent L'Entêté (U23), Timothée Hugnin, Loïc L'Entêté (juniors) ainsi que Loïc Mariette et Laëtitia D'Autriche (jeunes) tenteront de rectifier le tir en touchant le podium.

Les trois derniers nommés ont mis le cap sur la Tunisie mercredi, accompagnés de Daniel Mckay, membre de la Féderation mauricienne de triathlon. Ils seront rejoints sur place par les deux expatriés, Ernest (France) et Hugnin (Af. Sud). Le président de la FMTri, Alain St Louis, se déplace également pour assister d'une part à l'assemblée générale de l'African Triathlon Union et de l'autre en tant qu'officiel technique de la compétition à la demande de l'instance africaine.

Timothée Hugnin, Loïc L'Entête, Loïc Mariette et Laëtitia D'Autriche seront les premiers à entrer en action dès samedi dans leur épreuve respective. Hugnin et L'Entêté s'aligneront sur distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km cap) et les deux jeunes sur 375 m de natation, 10 km vélo et 2,5 km cap. Timothée Hugnin a des chances de tirer son épingle du jeu, ayant déjà terminé 3e de sa catégorie aux Championnats d'Afrique du Sud disputés en mars. Mais l'opposition sera quand même rude à surmonter face à huit concurrents, dont Gedeon Benade, Matthew Denslow (Zimb), Matthew Greer, Asher Gibbs (Af. Sud), Kareem Othman (Jor), Kouzkouz Nabi, Farih Amine (Mar) et le Français Starck Edouard.

Chez les jeunes, Loïc Mariette aura comme adversaires directs les Égyptiens Khaled Walid et Mohamed Tarek, le Tunisien Ahmed Aziz Dimassi et le Zimbabwéen Marcel Paulser, de même que toute une horde de Tunisiens (15). Idem en féminin où Laëtitia D'Autriche fera face à quatre Tunisiennes, Nour Chebbi, Syrine Fattoum, Zeinab Hammami et Mariem Ben Salah, ainsi que la Zimbawéenne Katie Dilmitis, la Marocaine Kanoun Karima, l'Égyptienne Maram Elshafie et la Jordanienne Mariam Shaban.

Par contre, Grégory Ernest et Laurent L'Entête (U23) vont passer à l'offensive dimanche parallèlement avec les concurrents engagés à l'épreuve phare des Elites hommes sur distance olympique (1 500 m natation, 40 km vélo, 10 km course à pied). Il feront face à six autres concurrents, nommément les Marocains Badr Siwane et Noueman Serghini, les Sud-Africains Dylan Nortje, Rinaldo Morgia et Keegan Cooke, et le Tunisien Mohamed Aziz Ben Ferjani.

Pour rappel, l'an dernier, les représentants mauriciens étaient revenus bredouilles d'Afrique du Sud, Grégory Ernest et Timothée Hugnin terminant 6e et 25e chez les juniors en 1h07'15 et 1h13'48 respectivement, Miléna Wong 4e et dernière en U23 filles, alors que Loïc L'Entêté s'était classé 4e et dernier chez les jeunes. Matthew Greer (Af. Sud) et Gideon Benade (Zimb), qui avait terminé 7e et 9e chez les juniors, seront donc à nouveau d'attaque samedi contre Hugnin.