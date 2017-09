TRIATHLON—CHAMPIONNATS DU MONDE: Les Mauriciens entrent en scène

Les championnats du monde de triathlon, qui ont débuté hier et qui prendront fin le 17 septembre à Rotterdam aux Pays-Bas, verront l'entrée en action de deux Mauriciens, Grégory Ernest et Timothée Hugnin, qui se sont récemment alignés aux championnats de France D3.

En catégorie U23, Ernest sera opposé aujourd'hui à 76 participants de divers pays. Il se présentera au départ à 18h (heure de Maurice) et portera le dossard n°57. Au niveau de l’Afrique, le triathlète se place au 4e rang et au niveau international il est actuellement 261e. Avec la marge de progression qu’il a réalisée depuis le début de l’année, on peut s’attendre à une bonne performance de sa part.

Quant à Timothée Hugnin, de la Team Envy, il sera en action demain à 10h (heure de Maurice) chez les juniors. « Au niveau de mes objectifs, j’espère naturellement réussir une bonne course. Mais il y a beaucoup de facteurs incontrôlables par rapport au classement, des chutes qui peuvent se produire en course et je ne connais pas forcément le niveau de mes concurrents. Donc, je ne veux pas me mettre une pression supplémentaire avec un rang spécifique, mais je donnerai tout, évidemment. »

Avec son entraîneur, Nicolas Montavon, ils ont préparé ces championnats afin d’être le plus performant possible. « On a travaillé afin que je fasse une course fluide, c’est-à-dire de bien nager, mais ne pas être vidé au début du vélo. Assurer une bonne transition qui est mon point fort et rentrer dans le rythme directement. Au niveau du vélo, examiner la situation entre fermer le trou ou garder les jambes ou attaquer. Ensuite, maintenir un bon rythme. En gros, appliquer tout ce que j’ai appris avec mon entraîneur et donner le meilleur de moi », ajoute-t-il.

À savoir qu’après ces championnats Timothée Hugnin, classé actuellement 8e au niveau continental, va se concentrer sur ses études et se donner du temps pour préparer la prochaine saison.