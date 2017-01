TRIATHLON - CHAMPIONNATS NATIONAUX SPRINT : Les frères L'Entêté font la loi

Les frères L'Entêté, Laurent et son cadet Loïc, ont effectué une promenade de santé, hier à Poste Lafayette, lors des Championnats nationaux de sprint, épreuve d'ouverture de la saison de triathlon. Ils ont profité de l'abandon sur blessure de Grégory Ernest dans l'étape vélo pour s'installer en tête de la hiérarchie en attendant sans doute la suite de la saison. La victoire est revenue au frère cadet qui s'impose en 1h08’56 contre 1h09’30 à l'aîné, alors que Mathias Ritter, 3e en 1h10’34, commence lui aussi à être bien dans cette épreuve.

Les conditions de chaleur et le fort taux d'humidité n'étaient pas favorables pour cette compétition de rentrée, mais ils étaient quand même sept hommes au départ de la course, contre une seulement en féminin, en l'occurrence la Russe Olga Firsova, celle-ci bouclant le parcours en 1h15’18. Toutefois, en masculin, il était entendu que personne n'allait désormais pouvoir faire de l'ombre aux frères L'Entête, une fois que Grégory Ernest, le favori, concéda l'abandon à peine l'étape vélo entamée. Lancé à fond, ce dernier allait d'ailleurs émerger du lagon suivi de très près de ses deux principaux adversaires et quelques minutes après de Mathias Ritter.

Toujours est-il qu'après 2,5 km de vélo, Ernest, à la lutte avec Laurent L'Entêté, posait pied à terre, ne pouvant plus avancer. Loïc L'Entête, qui était parti en l'avant après la transition, pouvait respirer. Bien que repris par son frère à un moment donné, les deux n'avaient plus qu'à contrôler pour s'assurer que la victoire ne leur échappe pas, tout au moins face à Mathias Ritter. « Une fois ensemble, on s'est relayés jusqu'à l'arrivée de l'étape vélo pour entamer ensuite l'étape décisive de course à pied », raconte Laurent l'Entêté, 21 ans en août.

Durant la course pédestre, ce dernier normalement plus en jambes, s'élança à son rythme pour passer devant. Il comptera jusqu'au 20 minutes d'avance sur son plus jeune poursuivant. Mais à l'approche de l'arrivée, il lui fera un cadeau en le laissant passer à son tour devant. Ainsi, Loïc L'Entêté, 18 ans en mars, devient le nouveau champion national de sprint et succède à Grégory Ernest, qui s'était imposé avec un peu moins de 2'00 d'écart sur son frère l'an dernier au même endroit.

Ernest en sport-études en France

Loïc L'Entête, qui en est à sa dernière année de HSC, et Laurent, qui est en deuxième année d'études en Mechanical Engineering à l'université de Maurice, imposent donc d'entrée leur empreinte sur le triathlon local. Ils visent la qualification aux championnats d'Afrique en juniors et U23 prévus le 7 mai à Hammamet en Tunisie.

Quant à Grégory Ernest, 20 ans cette année, cette malchance ne lui laisse pas vraiment de regret, d'autant qu'il s'envole demain même pour Paris pour des études en Sport Fitness et en même temps poursuivre sa carrière avec son coach David Bardi. Il va se spécialiser dans le coaching au centre de formation de La Croix Blanche. Après deux année de formation, il prévoit d'entrer à l'université poursuivre dans la même filière.

« Je rate ma rentrée, mais ce n'est pas grave. Pourvu que j'arrive à soigner cette blessure que j'ai déjà eue dans le passé dans cette même partie », lance-t-il en indiquant la zone située en haut du fémur. « Cela a recommencé à faire mal il y a deux semaines. Et aujourd'hui (hier), ça n'allait plus. J'ai préféré arrêter pour ne pas aggraver les choses. Quant Laurent m'a attaqué, j'ai essayé en vain de revenir dans ses roues. J'espère que je pourrai me soigner en France et m'entraîner de manière très professionnelle. Car je voudrais bien me préparer pour la Tunisie et en vue de l'étape de Coupe d'Afrique prévue à Maurice (octobre). En France, je compte m'aligner à des épreuves de division 3. »

Seule en lice de la course féminine, la Russe Firsova boucla le parcours en 1h15’18. Ancienne championne de duathlon de son pays et mère d'un enfant, elle est également coach et vit à Tamarin.

Les résultats

Triathlon

Open (750m natation, 20 km vélo, 5 km cap)

Masculin

1. Loïc L'Entêté (TCRB) 1h08’56, 2. Laurent L'Entêté (TCRB) 1h09’30, 3. Mathias Ritter (CSSC) 1h10’34, 4. Boris Lagesse 1h13’04, 5. David Lagesse 1h20’35, 6. Jean-Claude Pilot 1h21’11, 7. Alexandre Agathe (TCRB) 1h28’29, Grégory Ernest (Tri-Ext) abn

Féminin

1. Olga Firsova (Rus) 1h15’18

Vétérans : 1. Charles Cartier (Tri Ext) 1h18’47, 2. Pierre Raolina (Mad) 1h30’12

Jeunes (400 m natation, 10 km vélo, 2,5 km cap)

Garçons : 1. Loïc Mariette (Triport) 39'26, 2. Emilio L'Aiguille (Triport) 39'28, 3. Hans Marjolin (Triport) 41'31

Filles : 1. Zara Toinette (CSSC) 46'22

U15 (200 m natation, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Jérémie L'Aiguille (Triport) 25'33, 2. Jean-Yan Sookunah (TCRB) 33'22

Duathlon (1,25 km cap, 10 km vélo, 2,5 km cap)

Masculin : 1. Quincy Bavajee (Triport) 1h18’21